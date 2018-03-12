В Украине значительно подорожали яйца и мясо

17:50, 12 марта 2018
Агро
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В целом цены на продукты питания за год выросли на 17,9% / фото УНИАН

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При этом по сравнению с январем 2018 года стоимость яиц уменьшилась на 1,6%, а мяса – на 0,3%.

Согласно сообщению, цены на фрукты в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года выросли на 43,8%, на овощи - увеличились на 19,4%. По сравнению с январем цены на фрукты и овощи выросли на 6,8% и 1,5% соответственно. 

Отмечается, что цена на хлеб за год выросла на 18,4%. В феврале по сравнению с январем цена на хлеб увеличилась на 1,6%. 

В целом цены на продукты питания за год выросли на 17,9%. 

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.

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Теги: #инфляция в Украине#цены на мясо