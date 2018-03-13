Внедряющий инновации в агросектор проект Agrohub не планирует работать с распределением госдотаций

Сейчас распределение госдотаций в агросектор распределяется в ручном режиме и порядки прописаны таким образом, что крупнейшие агрохолдниги забирают большую часть средств.

Проект Agrohub, помогающий внедрять инновационные технологии в аграрную отрасль Украины, не намерена сотрудничать с правительством по усовершенствованию распределения государственных дотаций в аграрный сектор, но планирует активную работу с крупными и средними агрокорпорациями.

Об этом сообщила основатель и руководитель проекта Agrohub Юлия Порошенко в ходе круглого стола в Киеве.

«Я и Agrohub приняли для себя стратегию, что мы не работаем с государством, мы не работаем с государственными дотациями, государственным фондированием. Мы работаем на стороне бизнеса - с крупными и средними корпорациями. Наши все усилия направлены на то, чтобы помочь им стать более эффективными и продуктивными. Поэтому совместных проектов с государством мы не планируем», - ответила Порошенко, отвечая на вопрос УНИАН о том, собирается ли Agrohub сотрудничать с правительством для автоматизации и установления справедливости в распределении государственных дотаций.

Что же касается сотрудничества проекта Agrohub с бизнесом, то Юлия Порошенко отметила совместную работу с агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП), компанией "Мрия" и "Агрикон".

Руководитель проекта Agrohub также обратила внимание на тот факт, что процент проникновения технологий в аграрном секторе Украины пока остается еще очень низким – около 10% по сравнению с мировыми лидерами. В связи с чем Порошенко выразила надежду, что большие агрокомпании начнут уделять больше внимания новейшим технологиям.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Группа компаний «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению из бюджета аграрных дотаций. Согласно данным ГФС, только по итогам трех кварталов 2017 года «Мироновский хлебопродукт» получил 1,25 млрд грн господдержки.

Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов по поводу дотирования из бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая агрохолдинг МХП, пообещал изменить механизм распределения дотации аграриям. Однако пока механизм распределения дотаций остается неизменным.

Согласно бюджету на 2018 год, программа на поддержку животноводства с объемом финансирования 4 млрд грн предполагает 30%-ную выплату компенсации стоимости строительства новых комплексов, размер которой - до 500 млн грн на один объект. Агрохолдинг МХП в марте 2018 года сообщил УНИАН, что введет в эксплуатацию в текущем году 2 комплекса.

По словам внефракционного народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергея Лабазюка, большую часть государственных дотаций на поддержку аграрного сектора Украины на 2018 год снова получат крупнейшие агрокомплексы, а малый и средний бизнес останется в стороне.

Справка. В начале 2017 года на Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент) появилась информация, что Юлия Порошенко (супруга Алексея Порошенко, народного депутата, сына президента Украины) зарегистрировала торговый знак Agrohub.