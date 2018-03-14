Позиция Кабмина является определяющей для получения большей части госдотаций крупными агрохолдингами – депутат

Депутатские обращения и предложения по изменению распределения дотаций не были приняты из-за разрыва в коммуникации между профильным комитетом Рады и Минагропродом.

Позиция Кабинета министров Украины, в частности Министерства аграрной политики и продовольствия, является определяющей для получения государственных дотаций крупными агрохолдингами.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат, член парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям Иван Мирошниченко.

«Все, что сейчас утверждено, все порядки распределения дотаций аграриям - это все история профильного министерства и правительства. Ни одной правки, ни одного изменения от профильного комитета не было принято. И риск, что в текущем году агрохолдинги вновь будут получать больше всего дотаций, однозначно есть», - сказал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что все депутатские обращения и предложения по изменениям, которые вносились, не были восприняты правительством абсолютно.

По словам Мирошниченко, такая ситуация сложилась, потому что существует полный разрыв в координации, в коммуникации. Он считает некорректным и недопустимым иметь такие взаимоотношения сегодня между комитетом и министерством.

«Что касается животноводства, там все прописано таким образом, что агрохолдинги, скорее всего, получат большую часть всех дотаций. Доступ к деньгам будет иметь очень ограниченное число агропроизводителей», - сказал депутат.

Однако он отметил, что в порядках распределения дотаций есть вещи, с которыми он согласен. Например, поддержка отечественного аграрного машиностроения, на которую выделено 1 млрд грн.

«Я сомневался в целесообразности этой программы, поскольку миллиард — это, возможно, много, но, глядя на показатели прошлого года, где мы вышли на 100 млн грн за месяц, можно утверждать, что средства на 2018 год будут эффективно использованы», - подчеркнул Мирошниченко.

По его словам, выплата компенсации на покупку отечественной техники будет пользоваться спросом именно у мелких и средних агропроизводителей. И украинцы уже научились делать довольно неплохую технику, считает депутат.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Группа компаний «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению из бюджета аграрных дотаций. Согласно данным ГФС, только по итогам трех кварталов 2017 года «Мироновский хлебопродукт» получил 1,25 млрд грн господдержки, хотя по итогам прошло года получил 230 миллионов долларов чистой прибыли.

Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов по поводу дотирования из бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая агрохолдинг МХП, пообещал изменить механизм распределения дотации аграриям. Однако пока он остается неизменным.

По мнению экспертов, в 2018 году «Мироновский хлебопродукт» скорее всего также получит больше всех дотаций из государственного бюджета.