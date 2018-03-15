В Украине стало меньше свиней и коров

Поголовье птицы увеличилось на 1,4% – до 197,5 млн голов.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 марта 2018 года составило 3,69 миллиона голов, что на 5,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 2,01 миллиона голов, что на 4,5% меньше, чем на 1 марта прошлого года.

Кроме того, поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 7,7% – до 6,07 миллиона голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,1% и составило 1,38 миллиона голов.

Поголовье птицы увеличилось на 1,4% – до 197,5 миллиона голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 января 2017 года составило 3,63 миллиона голов, что на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года. В частности, поголовье коров составило 2,06 миллиона голов, что на 2,1% меньше, чем на 1 января прошлого года. Поголовье свиней сократилось на 8,2% – до 6,12 миллиона голов, поголовье овец и коз – выросло на 1%, до 1,32 миллиона голов, а поголовье птицы увеличилось на 1,7% – до 205,1 миллиона голов.