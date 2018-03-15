Аграрии блокируют магистрали в 9 областях: требуют вернуть возмещение НДС при экспорте масличных

Отмена возмещения НДС на экспорт масличных произошла в интересах крупных олигархических компаний

Сегодня, 15 марта, аграрии перекрыли главные автомагистрали страны в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ривненской, Хмельницкой и Полтавской областях в знак протеста против отмены возмещения НДС при экспорте масличных.

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Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (ВАС).

Отмечается, что блокировка автомагистралей будет происходить до 11:30.

Согласно сообщению, дороги заблокированы на участках: Кировоградская обл.: автодорога М-12, в 10 км от г. Новоархангельск (рядом с кафе "Казацкая застава"), Черкасская обл.: автодорога Е-95, пост полиции вблизи г. Умань; Херсонская обл.: автодорога Р-47, с. Казацкое; Черниговская обл.: автодорога М-01, с. Копоти; Винницкая обл.: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степное; Одесская обл.: автодорога М-15, Измаильский район, с. Кирнички; Ривненская обл: автодорога М-06 вблизи г. Корец; Хмельницкая обл.: автодорога Н-03, с. Гавриловка; Полтавская обл.: автодорога М-03, с. Чутово.

"Требуем принять Верховной Радой законопроект 7403-2, которым предусмотрена отмена дискриминационных норм налогообложения сельхозпроизводителей", "Руки прочь от НДС" - с такими надписями на плакатах вышли на трассы аграрии.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

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По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене. Таким образом, согласно подсчетам экспертов, в результате отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных, потери украинских фермеров могут составить 10-16 миллиардов гривень в год.

В знак протеста против принятого парламентом решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии 18 декабря перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации президента отметила, что такое решение парламента противоречило международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.

По данным ВАС, данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям. В то же время, она вредит малым и средним сельхозпроизводителям.

Следующее перекрывание дорог аграрии планируют на 20 марта. Точное время и точки перекрытия дорог они намерены сообщить в пятницу, 16 марта.