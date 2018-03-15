"Укрспирт" возобновил работу дегустационной комиссии (видео)
13:39, 15 марта 2018Агро
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Традиция работы комиссии возродилась в Украине.
"Укрспирт" возобновил работу дегустационной комиссии / фото ТСН.ua
В Украине возобновила работу дегустационная комиссия, которая определила лучших производителей спирта, сообщает ТСН.ua.
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"За симпатии экспертов соревновались 15 разновидностей продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа дегустаторов состояла в определении совершенных вкуса, чистоты и аромата напитка, который разводили до привычных водочных 40 градусов.
"Все бутылки были пронумерованы, дегустаторы не знали, где какой производитель и должны были отдаться собственным ощущениям", - сообщает издание.
Выпить и не опьянеть: "Укрспирт" возобновил работу дегустационной комиссии
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