"Укрспирт" возобновил работу дегустационной комиссии (видео)

13:39, 15 марта 2018
Агро
115 0
фото ТСН.ua

Читайте такжеВ Лос-Анджелесе установили питьевые фонтанчики с текилой (видео)

"За симпатии экспертов соревновались 15 разновидностей продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа дегустаторов состояла в определении совершенных вкуса, чистоты и аромата напитка, который разводили до привычных водочных 40 градусов.

"Все бутылки были пронумерованы, дегустаторы не знали, где какой производитель и должны были отдаться собственным ощущениям", - сообщает издание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрспирт производство