"Укрспирт" возобновил работу дегустационной комиссии (видео)

Традиция работы комиссии возродилась в Украине.

В Украине возобновила работу дегустационная комиссия, которая определила лучших производителей спирта, сообщает ТСН.ua.

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"За симпатии экспертов соревновались 15 разновидностей продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа дегустаторов состояла в определении совершенных вкуса, чистоты и аромата напитка, который разводили до привычных водочных 40 градусов.

"Все бутылки были пронумерованы, дегустаторы не знали, где какой производитель и должны были отдаться собственным ощущениям", - сообщает издание.