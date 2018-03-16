Озимые культуры взошли на 99,7% площадей – Минагропрод

По состоянию на 16 марта в 21 области Украины подкормлена почти четверть посевов озимых культур.

Озимые зерновые культуры в Украине под урожай 2018 года взошли на 99,7% площадей из засеянных 7,3 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Отмечается, что 87% посевов (6,3 миллиона га) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в слабом и изреженном состоянии - 13% (931 тысяча га), около 0,3% посевов (25,2 тысяча га) не образовали всходы.

"Всходы озимого рапса из посеянных 1 миллион га получены на 98,6% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 886,8 тысячи га (89%), в слабом и изреженном состоянии - 108 тысяч га (11%), погибло - 1 тысяча гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее состояние посевов будет зависеть от погодных условий.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 16 марта в 21 области Украины продолжается подкормка озимых культур на зерно. Работы проведены на площади 1,8 миллиона га (24% к прогнозу).

"В частности, подкормлена озимая пшеница - 1,5 миллиона га (23%), озимая рожь - 12,3 тысячи га (8%), озимый ячмень - 283,3 тысячи га (34%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 332,3 тысячи га, или 33%.

Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, резкое снижение температуры 17-19 марта на территории Украины до 15 градусов мороза не представляет угрозы для урожая озимых культур.