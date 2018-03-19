МХП: Биогаз – энергоэффективное продолжение ответственного бизнеса

В ближайшее время отечественный «Фонд энергоэффективности» может получить финансирование в размере 50 млн евро для дальнейшего развития альтернативных источников энергии. Зеленая энергетика в Украине становится реальностью: еще в 2013 году на Днепропетровщине начала работу биогазовая станция холдинга МХП мощностью 5 МВт. А год назад на Винницкой птицефабрике началось масштабное строительство нового биогазового комплекса, который станет одним из самых мощных в мире.

В украинской энергетике уже не первый год остро стоит проблема перегрузки со стороны крупных промышленных объектов. Инфраструктура, созданная десятки лет назад, в своем проекте не предполагала такого роста объемов производства. Дальнейший экономический рост Украины в значительной степени зависит от того, как власть и народ смогут решить эту проблему.

Опыт передовых стран мира показывает, что значительных успехов в оптимизации потребления можно достичь за счет использования возобновляемых источников энергии. Именно поэтому в 2013 году холдинг МХП ввел в эксплуатацию собственную биогазовую станцию на базе предприятия «Орель-Лидер». Мощности объекта достаточно для обеспечения потребностей 15 тыс. квартир в электричестве или потребностей 1,5 тыс. квартир — в тепле и поставке горячей воды. Общая стоимость проекта составила примерно $15 млн.

«Сегодня государство вынуждено экономно использовать импортные энергоносители. Возможности для увеличения эффективности традиционной энергетики еще есть, но они весьма ограничены и не дают существенного эффекта в долгосрочной перспективе, — отмечает Иван Тракслер, директор «МХП Эко Энерджи». — Украина имеет вкладывать средства в использование альтернативных источников энергии: ветра, солнечного света и биогаза. Даже частичное обеспечение потребностей существующих заводов «зеленым электричеством» позволит в значительной степени разгрузить энергосеть».

Именно поэтому руководство МХП решило распространять удачный опыт на другие предприятия холдинга. Год назад — в марте 2017 года — было анонсировано строительство нового биогазового комплекса на территории птицефабрики. Проектная мощность завода составляет 20 МВт, что сделает его одним из крупнейших в мире. Окончание работ запланировано на 2020 год. В сентябре площадка в рамках реализации проекта первой очереди строительства посетили консультанты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Холдинг МХП активно пропагандирует альтернативную энергетику, ведь она позволяет уменьшить вредное воздействие на экологию, снизить нагрузку на электросети и решить проблему утилизации отходов производства. Регулярно проводятся круглые столы с представителями местной власти и бизнеса, экскурсии для студентов, заседание Клуба предприятий-лидеров «зеленой экономики». Постепенная реформация отрасли в последнее время происходит при тесной поддержке со стороны власти, на что уже обратили внимание европейские партнеры Украины.

«Недавно Правительство приняло ряд постановлений, способствующих развитию альтернативной энергетики в стране. Появилась реальная возможность подписать с ЕС соглашение о предоставлении инвестиций в размере 50 миллионов евро. Даже по самым скромным прогнозам всего за пять лет в Украине будут реализованы масштабные проекты по увеличению энергоэффективности», — комментирует перспективы отечественной зеленой энергетики председатель правления МХП Юрий Косюк.

Развитие альтернативных источников энергии поможет стране обойти возможные энергетические кризисы следующих десятилетий. Руководство холдинга МХП уверено, что крупный отечественный бизнес должен уже сегодня вкладывать средства в это направление ради будущего благосостояния всех украинцев.

Информационная справка

МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности через партнерские брендированные точки).

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры — пшеницу, рапс и т.д. — продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.