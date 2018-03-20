МХП создает фонд поддержки паралимпийцев

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка выступит гарантом прозрачного и целевого использования средств на благо паралимпийской сборной страны, поддерживая стремление украинских спортсменов к победе.

Сегодня, 20 марта 2018 года, украинский агроиндустриальный холдинг МХП объявляет о создании Фонда поддержки паралимпийцев и приглашает других игроков рынка присоединиться к инициативе. МХП выступит гарантом прозрачного и целевого использования средств на благо параолимпийской сборной страны, поддерживая стремление украинских спортсменов к победе.

Паралимпийцы — пример силы, достоинства, воли и способности побеждать. Успехи украинской сборной на прошедших Паралимпийских играх доказали это более чем наглядно. Агроиндустриальный холдинг МХП, в соответствии с принципами социальной ответственности, запускает инициативу, направленную на поддержку и развитие паралимпийской сборной страны: Фонд поддержки паралимпийцев.

Этот Фонд станет прозрачным инструментом с четким механизмом взаимодействия сторон и распределения средств. Каждый спортсмен сможет напрямую обратиться в организацию и получить соответствующую поддержку.

МХП приглашает представителей бизнеса, общественных организаций и частных инициатив присоединится к Фонду. Сам холдинг выступит гарантом прозрачного и целевого использования средств, используя свой опыт компании в ведении регулярной прозрачной отчетности.

«Мы вдохновлены достижениями украинской паралимпийской сборной на недавних играх. И прекрасно понимаем: за высокими результатами скрыты годы работы и тренировок, ежедневные сложности, с которыми сталкиваются спортсмены. Как социально ответственный бизнес, который имеет для этого все возможности, мы инициируем создание Фонда с целью поддержки и развития нашей сборной. Приглашаем присоединиться все компании, которым так же небезразлично будущее украинских паралимпийцев», — прокомментировала Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.

Ксения Прожогина также возглавит новосозданный Фонд поддержки паралимпийцев.

Социально ответственный бизнес может и должен выступить катализатором положительных изменений в украинском обществе. Поддержка паралимпийской сборной страны — первый совместный шаг на пути к взаимовыгодному взаимодействию украинских компаний ради стабильности и процветания.

Информационная справка

МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности через партнерские брендированные точки).

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры — пшеницу, рапс и т.д. — продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.