Агропром должен составлять 20-25% украинской экономики - Гройсман

По словам премьера, на данный момент с учетом переработки сельское хозяйство составляет 16-17% ВВП Украины.

Агропромышленный комплекс при условии увеличения глубины переработки и внедрения инновационных решений должен составлять 20-25% украинской экономики.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на встрече с участниками инновационного хаба Sikorsky Challenge в Киевском политехническом институте.

"Агропромышленный комплекс - он формирует сегодня 12-13% без переработки, с переработкой - плюс 4% ВВП. 20-25% - это абсолютно реальный показатель, к которому мы сегодня движемся", - сказал Гройсман.

По словам премьера, инновационное развитие позволит обеспечить прирост доли агропромышленного комплекса в структуре украинской экономики.

"Нам нужны решения, которые обеспечат совсем другие позиции по производству нашей продукции, глубине переработки и поддержке нашей продукции на международных рынках", - подчеркнул Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов при общем объеме экспорта в 53,3 миллиарда долларов. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

В 2017 году Украина экспортировала агропродукцию в страны Азии (42,6%), Европейский Союз (32,4%), африканские страны (14,2%), СНГ (7,6%), США (0,4%) и другие страны (2,8%).