Пасхальная корзина в этом году подорожает более чем на треть

Стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи – составит около 80 гривень за 1 кг.

Стоимость пасхальной корзины в Украине в 2018 году вырастет на 34,2% по сравнению с 2017 годом и составит 506 гривень, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на директора института академика НААН Юрия Лупенко.

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"В 2018 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам в Украине по состоянию на начало марта составит около 506 гривень. В этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 гривень – то есть на треть (+ 34,2%) – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 гривень", - отметил Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 80 гривень за 1 килограмм. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

"Рост стоимости пасхи обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, яиц и изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий", - процитировала пресс-служба Лупенко.

Отмечается, что самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 килограмма) – 102 гривни (190-216 гривень за 1 килограмм) и буженина (0,5 килограмма) – 94 гривни из расчета 177-200 гривень за 1 килограмм. По сравнению с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы – на 41,7%. Сало (0,5 килограмма) обойдется в 35 гривень из расчета 63-105 гривень за 1 килограмм.

По словам директора института, среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 килограмма) – 65 гривень (118-157 гривень за 1 килограмм) и сливочное масло (0,5 килограмма) – 61 гривня (111-173 гривни за 1 килограмм). Мягкий сыр (0,5 килограмма) обойдется примерно в 29 гривень (54-92 гривни за 1 килограмм).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 штук) – 27 гривень (25-29 гривень за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 грамм) – 12 гривень, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 гривень.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 660 гривень. Это на 140 гривень, или на 26,9% больше стоимости корзины такого же состава в 2017 году.

По словам эксперта, такой рост цен обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне. Средняя цена по Украине на тепличные томаты составляет 50-58 гривень, на огурцы – 55-62 гривни, а на яблоки – 14-25 гривень.

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить еще 90 гривень (50-150 гривень за бутылку).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.