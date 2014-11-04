Суд разрешил агрохолдингу «Агрейн» обжаловать аресты зерна

Апелляционный суд Харьковской области 3 ноября восстановил сроки подачи апелляционных жалоб предприятий агрохолдинга «Агрейн» на аресты зерна.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга со ссылкой на директора управляющей компании агрохолдинга Павла Мамина.

«В суде рассматривались 14 ходатайств предприятий агрохолдинга на восстановление сроков апелляционного обжалования решений Червонозаводского районного суда г. Харькова об арестах зерна. В судебные заседания Червонозаводского суда представители предприятий агрохолдинга не вызывались, определения суда предприятиям не направлялись. В результате этого пятидневный срок апелляционного обжалования был пропущен. Апелляционный суд Харьковской области по всем делам принял решение восстановить права предприятий на обжалование, рассмотрение дел по сути назначено на 10 ноября», – сказал Мамин.

Как уточнили в пресс-службе агрохолдинга, речь идет о повторных арестах зерна и урожая в полях, освобожденных ранее по решению апелляционных судов Киева, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Одесской областей.

Всего в рамках уголовных дел против агрохолдинга «Агрейн» за 2 месяца вынесено 111 решений судов об арестах зерна на элеваторах и урожая в полях общим объемом около 600 тыс. тонн.

На 4 ноября апелляционными судами в разных регионах Украины отменено 81 из 111 таких решений. После того, как агрохолдинг публично заявил о заказном характере уголовных дел против него, Генеральная прокуратура Украины перевела все дела против агрохолдинга в прокуратуру Харьковской области.

По решениям Червонозаводского районного суда Харьковской области у предприятий агрохолдинга «Агрейн» остается под арестом на элеваторах 37,7 тыс. тонн подсолнечника и пшеницы, из которых 11,9 тыс. тонн – продовольственное зерно. Также арестовано 182,2 тыс. тонн кукурузы, в том числе 70,7 тыс. тонн – неубранный урожай в полях на площади 10,4 тыс. га.

Межрегиональная следственная группа прокуратуры неоднократно нарушала процессуальные нормы, блокируя в рамках уголовных дел против агрохолдинга «Агрейн» зерно сторонних сельхозпроизводителей, находящееся на элеваторах в разных регионах Украины, отмечают в пресс-службе.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в Харьковской области более 20 дней заблокирована работа 3 элеваторов ГПЗКУ (Белоколодязского, Савинского и Сахновщинского), а также Харьковского государственного комбината хлебопродуктов № 2. В результате действий прокуратуры сорваны, в частности, сроки отгрузки с Белоколодязского элеватора ГПЗКУ по экспортному контракту с Китаем.

Как сообщалось, агрохолдинг «Агрейн» неоднократно заявлял о давлении на него со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Одно из фальсифицированных уголовных дел против холдинга закрыто, по другим уголовным делам продолжаются судебные разбирательства.

Агрохолдинг «Агрейн» является одним из крупнейших в Украине. Обрабатывает 130 тыс. га земель в шести областях. В холдинге работает более 4 500 сотрудников.