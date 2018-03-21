Рада упростила условия бизнеса для виноделов

Закон нацелен на дальнейшую отмену чрезмерной зарегулированности винодельческого бизнеса, в частности - лицензии на производство, для получения которой ранее необходимо было иметь до 140 разрешительных документов.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает упрощенную процедуру для малых производств винодельческой продукции по декларативному принципу.

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За принятие закона №6693 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарных вин и натуральных медовых напитков" проголосовали 247 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, народный депутат от фракции "Самопомич" Ярослав Маркевич, принятие закона позволит создать упрощенные условия для деятельности предприятий с небольшим объемом собственного производства, поскольку на сегодняшний день процедура лицензирования предусматривает получение почти 140 разрешительных документов. По его словам, закон предусматривает упрощенную процедуру для малых производств винодельческой продукции по декларативному принципу.

"Позитивным последствием принятия данного законопроекта является возобновление работы малого бизнеса в сфере виноделия, развитие винного туризма в Украине, создание рабочих мест в сельской местности, а также дополнительные поступления в государственный бюджет", - отметил Маркевич.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина произвела около 10,3 миллиона декалитров винных изделий.