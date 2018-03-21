Объем капинвестиций в агросектор Украины вырос почти на треть - эксперт

Объем капинвестиций в агросектор Украины в долларовом эквиваленте превысил показатели докризисного 2013 года на 4,3%.

Объем капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины в 2017 году вырос почти на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составил 75,7 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на старшего научного сотрудника Веронику Нечитайло.

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По расчетам ученых Института аграрной экономики, объем освоенных в 2017 году в отечественном аграрном секторе экономики капитальных инвестиций в долларовом эквиваленте составил 2,173 млрд долл., что на 4,3% превышает показатели докризисного периода января-декабря 2013 года в 2,083 миллиарда долларов.

Львиная доля инвестиций в агропродовольственный сектор экономики Украины – 75,2% – была направлена в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг.

Вложения в лесное хозяйство и лесозаготовки остались на уровне 2016 года. При этом в рыбном хозяйстве прирост капитальных инвестиций в течение 2017 года вырос до 53,7%.

"Капитальные инвестиции, освоенные в долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства, в январе-декабре прошлого года увеличились до 3,296 миллиона гривень, превысив показатель соответствующего периода 2016 года в 1,1 раза", - отметила Нечитайло.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий капитальные инвестиции увеличились на 7,4% и составили 17,945 миллиарда гривень.

На 1 гривню капитальных инвестиций в производство пищевых продуктов и табачных изделий в 2017 году приходилось 3,18 грн инвестиций в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг.

"Это свидетельствует, что в 2017 году сохранялась тенденция приоритетности сельского хозяйства перед пищевой промышленностью. Она возникла за счет увеличения экспорта сырьевой продукции за рубеж и уменьшения переработки на пищевые цели в пределах страны в результате сокращения численности населения и его покупательной способности. Этот тренд, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, сохранится до 2025 года", - подытожила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году капитальные инвестиции в украинский агропромышленный комплекс составили 61,1 миллиарда гривень, или 18,7% в структуре общих капитальных инвестиций в экономику страны. В частности, инвесторы осуществили 44,2 миллиарда гривень капитальных вложений в сельское хозяйство, что на 51% больше, чем в 2015 году. Капитальные инвестиции в пищевую промышленность и переработку в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 24,4% и достигли 16,9 миллиона гривень.