Госветфитослужба Украины уличила Россельхознадзор во лжи

Согласно сообщению украинского ведомства, сразу же после возвращения растительных грузов в Украину они были осмотрены государственным фитосанитарным инспектором, который отобрал образцы и направил их на экспертизу в Харьковскую областную фитосанитарную лабораторию.

«По результатам проведенной фитосанитарной экспертизы Харьковская областная фитосанитарная лаборатория не подтвердила наличие восточной плодожорки и западного цветочного трипса (которые якобы обнаружил Россельхознадзор – УНИАН) в упомянутых грузах растительной продукции», - сказано в сообщении Госветфитослужбы.

При этом в службе отметили, что российское ведомство, со своей стороны, не предоставило официальных подтверждений наличия карантинных организмов в забракованных партиях яблок и капусты.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 22 октября запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.

Наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день в РФ из Украины, кроме растительной продукции, запрещен ввоз украинской молочной продукции, сыра и сырных продуктов, свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.