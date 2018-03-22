В госбюджете заложено 4 млрд гривен на поддержку животноводов, - Мартынюк

Общая сумма дотаций составит 500 млн грндля компаний и 700 млн грн для физических лиц.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, считает, что в государственном агрокомплексе есть слабое место - животноводство. Именно поэтому большая часть агро-дотаций 2018 года пойдет на поддержку этой отрасли.

Об этом замминистра заявил на своей странице в Facebook.

“С 6,3 млрд гривен, которые заложены в госбюджете на поддержку сельского хозяйства, 60% или 4 млрд гривен - этосредства на поддержку аграриев, занимающихся содержанием сельскохозяйственных животных.

Сегодня в Украине 2,063 млн коров. Из них 23% содержатся в сельскохозяйственных предприятиях, 77% в хозяйствах населения.”,-отметил Мартынюк.

По словам чиновника, юридические лица смогут получать 1500 гривен, а физические - 2500 гривен на единицу поголовья.

Общая сумма дотаций составит 500 млн грндля компаний и 700 млн грн для физических лиц.

“Цель, кроме поддержки владельцев скота - увеличить предложение мясного сырья на внутреннем рынке для перерабатывающих предприятий, и в результате - рост производства качественной мясной продукции и удержания цен на нее.”,- резюмировал первый замминистра АПК.

Напомним, ранее правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства.