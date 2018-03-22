Украинские аграрии уже экспортировали более 30 миллионов тонн зерна

Экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил 13,8 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 22 марта экспортировали более 30 миллионов тонн зерновых, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,8 миллиона тонн, ячменя – 4 миллионов тонн, кукурузы – 11,6 миллиона тонн.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 32,8 млн тонн зерновых, в частности 14,4 миллиона тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 9 миллионов тонн и фуражной пшеницы более 5,5 миллиона тонн), ячменя – 4,7 миллиона тонн, кукурузы – 13,3 миллиона тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,3 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - более 2 миллионов тонн, сои - более 2,2 миллиона тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 3,3 миллиона тонн (в том числе рапса - 0,94 миллиона тонн, сои – 2,4 миллиона тонн).

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.