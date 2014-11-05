Россия отказалась от колбасы из Европы

Федеральная служба по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) ограничила поставки говяжьих колбас, жаркого и гуляша из Бельгии, Дании, Словакии, Франции, Италии, Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции, Польши и Германии, сообщает ТАСС.

"Роспотребнадзором усилен надзор за данным видом продукции, принимаются меры по ее недопущению на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении службы.

Российская служба приняла такое решение после того, как Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности продуктов питания ФРГ обнаружило в нескольких супермаркетах, мясных магазинах и на оптовых предприятиях по всей Германии колбасы, жаркое и гуляш из говядины, зараженной сибирской язвой.

Напомним, с 21 октября в РФ действует запрет на ввоз говяжьих субпродуктов, тримминга (мясной обрези) и мясокостной муки из стран Евросоюза.

13 октября Роспотребнадзор ввел запрет на импорт с Украины в Россию всей сырной продукции.

С 28 июля 2014 года Россельхознадзор запретил импорт всей молочной продукции и молока с Украины.

Ранее был введен запрет на импорт в Россию картофеля со всех предприятий Украины.

Также Роспотребнадзор наложил запрет на ввоз украинской соковой продукции, в том числе для детского питания; спиртных напитков, пива и пивных напитков с трех украинских предприятий; овощных, фруктовых и рыбных консервов семи украинских компаний.

С 1 августа 2014 года с Украины в РФ запрещено ввозить подсолнечник, кукурузную крупу, соевые бобы и шрот (жмых).

Также был введен запрет на ввоз в страну практически всех фруктов и овощей из Польши, включая яблоки, груши, вишню, черешню, персики, сливы и капусту.