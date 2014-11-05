Украинский агрохолдинг обратится в международные суды из-за захвата активов в аннексированном Крыму

Согласно официальному заявлению компании, она уже подготовила обращения в Европейский суд по правам человека и юрисдикцию суда в Вашингтоне (США) о разрешении инвестиционных споров на основании конвенции между Украиной и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций.

«Готовящиеся обращения компании «Агротрейд» с исками в международные суды связаны с отсутствием реакции на неоднократные обращения в правоохранительные органы Республики Крым и Российской Федерации в связи с захватом сельскохозяйственной техники, собранного урожая, а также блокирования земельного банка на крымской территории», - сказано в документе.

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В частности, компания сообщает, что летом текущего года вооруженные сотрудники специального подразделения Совета министров Республики Крым, руководствуясь распоряжением «О некоторых вопросах деятельности военного совхоза «Азовский» Министерства обороны Украины», захватили ее активы на полуострове якобы для предотвращения расхищения имущества. При этом в «Агротрейде» уточнили, что имущество обанкротившегося совхоза компания приобрела в 2012 году.

«Как следствие… был захвачен урожай, который занимал площадь около 5 тыс. га. Кроме того, на поля была завезена техника и привезены люди, которые собрали не принадлежащий им урожай и использовали для его хранения зерноток «Агротрейда». Законные же владельцы не смогли воспрепятствовать этим незаконным действиям – их доступ к земельному банку и имуществу был блокирован охранной компанией «Ангел» (Симферополь)», - сказано в заявлении.

Кроме того, в компании сообщили, что в сентябре в Крыму у нее похитили 8 единиц техники, однако ни Следственный комитет РФ по Республике Крым, ни Министерство внутренних дел России по Республике Крым на этот и другие противоправные случаи не отреагировали.

«Мы уверены, что решение проблемы рейдерского захвата земель и имущества холдинга KSG Agro и наказание виновных станет ярким примером защиты интересов компаний, желающих вести и развивать законный бизнес в Крыму. А, значит, должно находиться в сфере приоритетов Совета Министров и всех жителей Республики Крым», - резюмировали в «Агротрейде».

Ранее KSG Agro принял решение остановить операционную деятельность в аннексированном Российской Федерацией Крыму ввиду крайне неблагоприятного бизнес-климата на полуострове. По оценкам главного акционера KSG Agro Сергея Касьянова, из-за аннексии Крыма компания потеряла около 10 млн долл.

Напомним, в октябре УНИАН сообщал, что продукты в оккупированном Крыму снова заметно подорожали.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Активы компании расположены в Хмельницкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях. Земельный банк компании составляет 94 тыс. га.