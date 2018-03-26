За неделю тепличные огурцы подорожали почти вдвое
11:49, 26 марта 2018Агро
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Аграрии убеждают, что вскоре эта продукция подешевеет.
Иллюстрация REUTERS
В течение прошлой недели цены на тепличные огурцы взлетели почти вдвое.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
В частности, за килограмм этого овоща предлагают от 26 до 35 гривень - в зависимости от качества, сорта и региона. Таким образом, цены на эту продукцию выросли на 40 процентов.
На удорожание влияет несколько факторов: уменьшении импорта из Турции и уменьшение сбора огурцов в теплицах. Аграрии убеждают, вскоре эта продукция подешевеет - когда появится урожай в неотапливаемых пленочных теплицах и парниках.
В этом году собрать традиционные продукты в пасхальной корзине будет стоить в среднем в 506 гривень. Это на треть дороже, чем было в прошлом году.
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