В Укропе предлагают давать госдотации мелким сельхозпроизводителям, а не агроолигархам

Документ подготовили народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

Народные депутаты от Укропа предлагают ограничить бюджетные дотации крупным агрохолдингам и направить государственные средства на поддержку мелких и средних сельхозпроизводителей.

С этой целью в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 8182 «О внесении изменений в статью 18 «Заключительные положения» Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» относительно совершенствования справедливости в вопросе государственной поддержки отрасли животноводства».

Документ подготовили народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

«Государство должно помогать людям, которые действительно в этом нуждаются. Вместо этого власть дает возможность заработать еще несколько миллиардов и без того прибыльному бизнесу олигарха Косюка», – заявил нардеп Александр Шевченко, имея в виду компанию «Мироновский хлебопродукт».

В Укропе отметили: в 2017 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из государственного бюджета было выделено 4 миллиарда гривен. Однако из-за отсутствия каких-либо ограничений в отношении размера дотации более трети этих средств досталось предприятиям, связанным с компанией «Мироновский хлебопродукт».

«Власть не прекращает дерибанить государственные средства по старым «схемам». Распределение дотаций на поддержку производителей сельхозпродукции иначе не назовешь. Госдотации, выделенные агроолигарху Косюку в 2017 году, в 20 раз превысили сумму льготных кредитов для фермеров», – подчеркнул глава Укропа Тарас Батенко.

В целом предприятия олигарха Юрия Косюка, владельца «Мироновского хлебопродукта», получили 1 млрд 400 млн гривен.

«Создается впечатление, что отсутствие ограничений размеров дотаций не случайно. Особенно с учетом того, что эта группа компаний принадлежит соратнику президента», – отметили в Укропе.