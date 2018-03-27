В Украине будут по-новому контролировать качество продуктов

Новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок.

С 4 апреля в Украине начнет работу новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.

Читайте такжеЕвросоюз развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Как отмечается, речь идет о вступлении в силу закона "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных".

По словам вице-премьера, новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок. Это позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

В сообщении отмечается, что предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

Также, по новому закону, инспекторы Держспоживслужби будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки и должен быть публичным.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 тысяч гривень - в зависимости от правонарушения.

Если будут выявлены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение товаров или кормов.