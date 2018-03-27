Суд по просьбе "Roshen" запретил конкурентам выпуск "Киевского торта"

По решению суда, компании "Беллария" запрещено использовать на упаковке тортов обозначение "Киевский торт" и торт "Киевский", а также листья каштана в оформлении упаковки торта.

Суд по требованию кондитерской корпорации "Roshen" обязал компанию "Беллария" уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку "рошеновского" "Киевского торта".

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 15 марта.

По мнению "Roshen", такое оформление легко спутать с ее упаковкой.

Суд согласился с требованием "Roshen" о том, что компания "Беллария" нарушила право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации в части использования названия "Киевский торт" и торт "Киевский", а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

Согласно решению суда, "Беллария" запрещено использовать на упаковке тортов обозначение "Киевский торт" и торт "Киевский", а также листья каштана в оформлении упаковки торта.

В связи с этим все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, нарушающие запрет, предписано уничтожить.

Отметим, что в рамках этого иска "Roshen" выдвинул аналогичные требования к гипермаркету "Ашан", в котором "Беллария" продает свои торты. Суд постановил уничтожить и эти упаковки также.

Приэтом, "Беллария" и "Ашан" должны возместить"Roshen" судебные издержки.

Как сообщал УНИАН, это не первый спор, когда "Roshen" судится с другими компаниями из-за продукции.

Так, 6 декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривень за использование похожего на упаковку кондитерской корпорации "Roshen" оформления для торта "Сказочный ключик".

Кроме того, суд также запретил "Киевхлебу" производить торты "Золотой ключик" в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку "рошеновского" торта.