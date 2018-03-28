Минагропрод уточнил объемы украинского экспорта зерновых

Экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил 14 миллионов тонн.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 28 марта экспортировали 30 миллионов тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14 миллионов тонн, ячменя – 4 миллиона тонн, ржи – 24,3 тысячи тонн, кукурузы – 11,8 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 327,4 тысячи тонн муки, из которых 326,3 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 1,1 тысячи тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.