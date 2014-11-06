У Швайки придумали, как стимулировать иностранные компании производить сельхозтехнику в Украине

Согласно сообщению пресс-службы министерства, специалисты ведомства в настоящий момент разрабатывают изменения к таможенно-тарифному законодательству.

«На сегодняшний день при ввозе комплектующих изделий и машинокомплектов для производства техники и современного высокотехнологичного станочного оборудования для модернизации производственной базы машиностроительных предприятий уплачивается пошлина от 2 до 5%, при этом готовая техника ввозится с нулевой ставкой пошлины», - отметили в министерстве.

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Реализация предложенных изменений, по мнению Минагропрода, будет способствовать налаживанию совместного с иностранными компаниями производства сельскохозяйственной техники на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Игорь Швайка заявлял о намерении министерства добиться введения высоких пошлин на импорт сельхозмашин через 5 лет. По его словам, такие пошлины сделают практически невозможным импорт сельхозтехники, что будет мотивировать зарубежных инвесторов и производителей развивать сельхозмашиностроение в Украине.