У Швайки придумали, как стимулировать иностранные компании производить сельхозтехнику в Украине
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает освободить от уплаты пошлин импорт комплектующих для сельскохозяйственной техники, но при этом обложить пошлиной готовую импортную технику.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, специалисты ведомства в настоящий момент разрабатывают изменения к таможенно-тарифному законодательству.
«На сегодняшний день при ввозе комплектующих изделий и машинокомплектов для производства техники и современного высокотехнологичного станочного оборудования для модернизации производственной базы машиностроительных предприятий уплачивается пошлина от 2 до 5%, при этом готовая техника ввозится с нулевой ставкой пошлины», - отметили в министерстве.
Читайте такжеДепутаты отказались признать машиностроение приоритетной отраслью
Реализация предложенных изменений, по мнению Минагропрода, будет способствовать налаживанию совместного с иностранными компаниями производства сельскохозяйственной техники на территории Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Игорь Швайка заявлял о намерении министерства добиться введения высоких пошлин на импорт сельхозмашин через 5 лет. По его словам, такие пошлины сделают практически невозможным импорт сельхозтехники, что будет мотивировать зарубежных инвесторов и производителей развивать сельхозмашиностроение в Украине.