В прошлом году клиенты ПриватБанка, работающие в агробизнесе, получили более 70 млн грн государственных компенсаций стоимости техники и оборудования.

ПриватБанк поможет аграриям получать компенсации по пяти государственным программам.

Как сообщили в банке, в прошлом году клиенты ПриватБанка, работающие в агробизнесе, получили более 70 млн грн государственных компенсаций стоимости техники и оборудования. Это больше половины общей суммы компенсаций в стране.

В этом году аграрии смогут принять участие уже в пяти государственных программах, направленных на поддержку агробизнеса. Для этого Кабинетом Министров Украины 07.02.2018 были приняты Постановления № 86, № 106 и № 107.

Первое: аграрии смогут экономить уже четверть стоимости агротехники, соответствующей перечню, утвержденному Минагрополитики, а фермерские хозяйства с посевными площадями до 500 га и годовой выручкой до 15 млн грн или кооперативы с площадями в 1 000 га – до 40%.

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Второе: те же фермеры смогут получать компенсацию процентов по кредитам «АгроКУБ» до 500 тыс. грн или по кредитным линиям до 3 лет на сумму до 9 млн грн, выданным для приобретения основных средств, строительства или реконструкции производственных объектов.

Третье: также фермеры смогут получать компенсацию в размере 80% стоимости закупленных семян сельскохозяйственных растений отечественной селекции категорий «базовые» и «сертифицированные» (до 30 тыс. грн без НДС на одно хозяйство), в том числе купленных в кредит, например «АгроКУБ».

Четвертое: предприятия, работающие в области овцеводства, козоводства, пчеловодства, звероводства, кролиководства, шелководства и аквакультуры смогут получать компенсации процентов по кредитным линиям до 5 лет на сумму до 100 млн грн.

И пятое: предприятия отрасли животноводства смогут получать компенсацию 25% суммы кредитов до 5 лет на сумму до 500 млн грн, полученных для строительства/реконструкции животноводческих ферм, комплексов доильных залов или предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Подробнее – agro.pb.ua.