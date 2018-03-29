Развитие озимых культур задерживается из-за затянувшихся холодов – эксперт

О состоянии озимых культур будет известно 2 апреля.

Развитие посевов озимых культур задерживается в связи с затянувшимися морозами на большей части территории Украины, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

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"Развитие посевов озимых, однозначно, задерживается. Конкретно о состоянии озимых на полях будет известно в понедельник, 2 апреля", - сообщила эксперт.

Адаменко отметила, что основная часть озимых культур в Украине все еще пребывает в состоянии зимней спячки, кроме юга. "Снег еще лежит в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, даже Днепропетровской областях. Мы ждем, что вот-вот все должно растаять, но это происходит недостаточно активно", - добавила она.

По словам эксперта, посев яровых культур также немного задержится. Она отметила, что погодных условий для новых посевов, кроме южных регионов, пока нет.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 16 марта озимые зерновые культуры в Украине под урожай 2018 года взошли на 99,7% площадей из засеянных 7,3 миллиона га. 87% посевов (6,3 миллиона га) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в слабом и изреженном состоянии - 13% (931 тысяча га), около 0,3% посевов (25,2 тысячи га) не образовали всходы.

Всходы озимого рапса из посеянных 1 миллиона га получены на 98,6% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 886,8 тысячи га (89%), в слабом и изреженном состоянии - 108 тысяч га (11%), погибло - 1 тысяча гектаров".

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,3 миллиона га.