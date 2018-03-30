Эксперты рассказали, как ЗСТ с Израилем повлияет на украинский агроэкспорт

Украина могла бы поставлять в Израиль значительные объемы грецких орехов, яблок, ягод, лука и помидоров.

Соглашение о свободной торговле с Израилем, подписание которого ожидается в ближайшее время, позволит Украине значительно расширить поставки в Израиль отечественных овощей и фруктов, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) на своей странице в соцсети Facebook.

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Согласно сообщению, после подписания договора о свободной торговле, Украина могла бы поставлять в Израиль значительные объемы таких товаров как грецкие орехи, яблоки, ягоды, лук и помидоры.

"Сейчас почти 100% орехов Израиль импортирует в лущеном виде из США на сумму около 37 миллионов долларов. Украина является крупнейшим экспортером этого продукта в Европе, но в Израиль продукцию не поставляет вообще", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что Израиль импортирует до 25-30 тысяч тонн яблок ежегодно, преимущественно премиального ценового сегмента из США и Италии, а вне сезона - из Аргентины. В то же время, довольно значительные объемы дешевых яблок поступает также из Турции, Китая и Испании. Украина вполне может претендовать на средний ценовой сегмент и может реально поставлять до 5-7 тысяч тонн яблок в год в перспективе.

"Замороженные и свежие ягоды израильтяне импортирует преимущественно из Китая, Польши, Сербии и Бельгии на сумму около 12 миллионов долларов в год. Здесь для Украины абсолютно точно есть ниши", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, сейчас почти 100% лука импортируется в Израиль из Нидерландов на сумму около 2,5 миллиона долларов и Украина может занять часть этого рынка.

Также сообщается, что в структуре экспорта помидоров - 100% занимает Турция. Израиль тратит на это 17 миллионов долларов в год. В летний период, когда местное производство в Израиле и Турции затруднено в связи с высокой температурой воздуха, Украина могла бы поставлять томаты на этот рынок.

При этом отмечается, что в данный момент Украина практически не поставляет плодоовощной продукции в Израиль. "Незначительные объемы замороженной дикорастущей черники и земляники садовой на общую сумму около 70 тысяч долларов - это все, чем мы можем похвастаться об экспорте в Израиль сегодня", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что ежегодно Израиль тратит на импорт плодоовощной продукции примерно 400-450 миллионов долларов. При этом экспорт этой группы товаров достигает почти 1 миллиарда долларов.

"Поэтому поставлять продукцию в Израиль будет нелегко - ведь эта страна является нетто-экспортером плодоовощной продукции премиального качества, и конкуренция на рынке достаточно высока, а требования к качеству - еще выше", - говорится в сообщении.

"Израиль имеет относительно высокий уровень доходов населения, является страной с достаточно стабильной экономикой. Поэтому торговые отношения с Израилем могут дать возможность стабильной работы в течение длительного периода времени", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль после 4 раундов переговоров в 2017 году вышли на финальный этап подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Украинский экспорт в Израиль в 2017 году составил 604,6 миллиона долларов, импорт израильской продукции в Украину - 167,9 миллиона долларов.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры - 44,1%, черные металлы - 26,4%, продукция пищевой промышленности - 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину - продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).