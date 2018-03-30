Аграрии и переработчики впервые собрались для обсуждения "соевой правки" в Налоговом кодексе

Принятая депутатами правка в НК отменяет экспортное возмещение НДС для сои и рапса.

Малые и средние аграрии, представители маслоэкстракционных заводов, народные депутаты и ведущие эксперты отрасли впервые собрались для совместного обсуждения проблемы отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса.

Так, при организационной поддержке крупнейших аграрных ассоциаций, входящих в состав ГС «Всеукраинский аграрный форум»: Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) и Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) вчера, 29 марта, в Киеве состоялся круглый стол, в ходе которого все заинтересованные стороны впервые имели возможность провести открытый диалог и высказать свою позицию.

При этом важно подчеркнуть, что такое обсуждение состоялось уже после того, как депутаты приняли правку в Налоговый кодекс, согласно которым отменяется экспортное возмещение НДС для сои и рапса. Ведь во время соответствующего голосования в парламенте данная правка была протянута с нарушением регламента, в результате чего депутаты сами не знали, за что голосуют.

«От имени аграрного комитета ни один народный депутат до внесения в зал не знал о «соевых правках». Было нарушение регламента, ведь в первом чтении не было этой правки, ее внесли во втором чтении. Так делать нельзя», - отметил в ходе круглого стола заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

Главным аргументом сторонников «соевых правок» было то, что решение об отмене экспортного возмещения НДС призвано увеличить рентабельность перерабатывающих заводов, и тем самым привлекательность инвестиций в их строительство, что обеспечит дальнейшее увеличение перерабатывающих мощностей.

Однако представители маслоэкстракционных заводов неоднократно отмечали, что переработка масличных в Украине уже рентабельна. Тем более, по данным Национальной академии аграрных наук Украины, перерабатывающие мощности рапса превышают общие объемы производства этой культуры в нашей стране. А потому аграрии задают переработчикам логичный вопрос: зачем дотировать за счет фермеров переработку масличных, если уже имеющихся мощностей с учетом возможного перепрофилирования с избытком хватает на переработку всего количества сои и рапса, произведенных в Украине?

«Принятая Верховной Радой правка дает возможность владельцам перерабатывающих заводов покупать сырье по заниженным ценам, а экспортировать свою продукцию по нормальным. Таким образом, переработчики могут увеличить свою маржу за счет потерь малых и средних аграриев... В 2015 году, когда экспортное возмещение НДС для рапса не действовало, закупочные цены на рапс были ниже экспортных на 21%. После введения возмещения экспортного НДС, ценовая разница сократилась до 6%», - отметил заместитель председателя ВАР Михаил Соколов.

«Все понимают, что в Украине нужно развивать и поддерживать перерабатывающую отрасль, ориентируясь на увеличение продуктов с добавленной стоимостью, но не за счет аграриев. Если упадет рентабельность производства масличных культур, они перейдут на производство других культур. И в таком случае вопрос к переработчикам – что они будут перерабатывать, если производство сои и рапса в стране сократится?», - добавила аналитик рынков зерновых и масличных культур ассоциации УКАБ Ольга Харабара.

Как отметил народный депутат от фракции «Самопомощь», сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Аграрная Рада» Иван Мирошниченко, убытки аграриев от отмены экспортного НДС составят 8-9 млрд грн. Поэтому сельхозпроизводители требуют от Верховной Рады принять законопроект №7403-2, которым возвращается экспортное возмещение НДС для масличных.

«14 областных советов попросили Верховную Раду рассмотреть законопроект №7403-2. Западные компании, которые имеют заводы в Украине и в Европе, не поддержали «масляные правки», Европейская бизнес ассоциация не поддержала, Американская торговая палата не поддержала. Я присутствовал на этих встречах. Более того, 22 депутата аграрного комитета Совета требуют рассмотреть законопроект, которым возвращается возмещение НДС, уже есть решение налогового комитета в поддержку соответствующего законопроекта, является обращение председателей фракций. Но Верховная Рада даже не может занести этот вопрос в зал», - сказал народный депутат.

В то же время генеральный директор агрохолдинга Kernel Евгений Осипов отметил, что, согласно его подсчетам, аграрии не понесут убытков от отмены экспортного возмещения НДС, и обратил внимание аграриев на другие проблемы отрасли.

«Я считаю, что снижение цен на сою и рапс не будет ни в коем случае, поэтому аграрии не пострадают. По моему мнению, вместо возможных потерь от «масляных правок» агропроизводителям нужно сосредоточиться на других проблемах», - сказал он.

В конце концов, большинство участников круглого стола согласились, что поддержка перерабатывающих предприятий должна происходить не за счет малых и средних производителей. Более того, подобные широкие обсуждения тех или иных законодательных инициатив должны происходить до момента их принятия, и никак не после.

Справка. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 января 2018 года, возмещение экспортного НДС для сои будет отменено с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года, а рапса – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Невозмещение при экспорте отдельных категорий товаров – это проявление налоговой дискриминации и нарушения основного из принципов Налогового кодекса Украины относительно равенства всех плательщиков перед законом. Кроме того, данная норма также является грубым нарушением обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО и подписании Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом.

Аграрии требуют от народных депутатов принять законопроект №7403-2, который возвращает справедливость и отменяет принятую норму относительно невозмещения НДС. Данный законопроект поддержали 15 областных советов, международные учреждения, ряд народных депутатов и все крупнейшие ассоциации. Но Верховная Рада затягивала его принятие.

Из-за этого аграрии были вынуждены трижды перекрывать главные автомагистрали страны, устраивать акции протеста под профильным налоговым комитетом Рады и собственно зданием парламента. В конце концов налоговый и аграрный комитеты согласовали законопроект 7403-2 и рекомендовали депутатам принять его за основу. В четверг, 22 марта, законопроект был вынесен в сессионный зал, но не собрал достаточного количества голосов для рассмотрения.

Аграрии требуют от депутатов принятия в течение следующей сессионной недели – 3-7 апреля.