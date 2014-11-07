Агрохолдинг «Астарта» за девять месяцев получил 21,5 млн евро убытка

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» в январе-сентябре 2014 года из-за курсовых потерь получил 21,5 млн евро чистого убытка против 82,4 млн евро чистой прибыли по итогам 9 месяцев прошлого года.

Согласно отчету компании, опубликованному на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка холдинга за указанный период выросла на 7% - до 279 млн евро, а валовая прибыль увеличилась на 1% - до 116,1 млн евро. При этом EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) «Астарты» за 9 мес. сократилась до 101,6 млн евро с 103 млн евро в январе-сентябре 2013 года, а маржа EBITDA – до 36% с 40%.

Чистый долг холдинга к концу сентября составил 213,8 млн евро против 239,8 млн евро годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 3,19 с 3,29.

Что касается структуры выручки, то в «Астарте» сообщили, что ее 50% или 140 млн евро по итогу 9 месяцев пришлось на реализацию сахара (в январе-сентябре 2013 года – 55%). При этом в компании сообщили, что к настоящему моменту сахарные заводы холдинга, начавшие переработку сахарной свеклы в конце августа, переработали более 2 млн тонн этой культуры, произведя 300 тыс. тонн сахара.

Продажи продуктов переработки сои, производством которым компания занялась в этом году, в январе-сентябре обеспечили «Астарте» 20% выручки или 57 млн евро. За 9 месяцев компания реализовала 98 тыс. тонн соевого шрота и 22 тыс. тонн масла.

Доход «Астарты» от зернового бизнеса в январе-сентябре текущего года сократился на 36% - до 51 млн евро, что составляет 18% выручки компании, тогда как за аналогичный период прошлого года реализация зерна обеспечила холдингу 31% выручки. При этом в холдинге отметили, что более 80% зерновых «Астарта» отправила на экспорт.

Выручка компании от реализации молочной продукции за указанный период также сократилась на 14% - до 26 млн евро. В структуре выручки на этот сегмент по итогу 9 месяцев пришлось 9% против 12%, которые молочный бизнес обеспечил «Астарте» в январе-сентябре 2013 года. Вместе с тем объем продаж молока компанией за 9 месяцев вырос на 14% - до 75 тыс. тонн, а поголовье молочного стада увеличилось на 3% - до 31 тыс. голов. Падение выручки от реализации молочной продукции на фоне роста продаж в «Астрате» объяснили снижением цен на молочное сырье в Украине, обусловленное запретом России на поставки украинской молочной продукции.

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Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Астарта» в 2013 году получил 25,7 млн евро чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Выручка холдинга в прошлом году увеличилась на 4,8% по сравнению с 2012 годом – до 369,5 млн евро. Валовая прибыль «Астарты» по итогам 2013 году сократилась на 13,6% – до 93,3 млн евро, а операционная – уменьшилась в 1,6 раза, до 37,5 млн евро. EBITDA холдинга в прошлом году составила 68,5 млн евро, что на 20,2% меньше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. «Астарта» – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сахара, зерновых и масличных культур, а также молока. Земельный банк компании составляет 285 тыс. га. Холдингу также принадлежат 10 сахарных заводов и завод по переработке сои.