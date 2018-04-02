В Украине сократилась доходность производства молока

Основной причиной падения прибыльности производства молока было стремительное повышение цен на концентрированные корма.

Прибыльность производства молока в Украине в марте сократилась на 8,7%, продолжив негативную тенденцию первых двух месяцев 2018 года.

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Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что впервые в текущем году уровень индекса за месяц был ниже, чем средний показатель за последние пять лет (на 5%).

"Несмотря на то, что цены на молоко снизились только на 1,8% в течение трех месяцев текущего года, доходность производства молока упала сразу на целых 20,4% по сравнению с декабрем 2017 года. А это - очень ощутимо, особенно если учесть, что потенциал снижения цен на молоко также является весьма существенным", - написал эксперт.

По словам Ярмака, основной причиной падения прибыльности производства молока было стремительное повышение цен на концентрированные корма. Только подсолнечный шрот в течение первого квартала 2018 года подорожал в 1,5 раза. Фуражная кукуруза и соевый шрот подорожали более чем на 12%, а фуражная пшеница - на 4%.

"Если сравнивать среднюю доходность производства молока за первый квартал 2018 года с таким же периодом предыдущего года, то она была на 4,8% ниже. Кроме того, фермеры заработали на 4,3% меньше, чем в среднем за первый квартал за последние пять лет", - отметил эксперт.

Он добавил, что в марте, как правило, цены на молоко в Украине начинают сезонное снижение, поэтому, в основном, прибыльность производства также снижается. "Учитывая ситуацию на мировом рынке и на рынке кормов, думаю, что, вполне возможно, негативная тенденция на рынке молока сохранится", - добавил Ярмак.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом – до 141 тысячи тонн.

По данным FAO, украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тысячи тонн на сумму 158 миллионов долларов.