Аграрии прощаются с «непонятым» министром

Просторный, но совсем не современный кабинет министра аграрной политики и продовольствия Украины уже восьмой месяц находится в распоряжении «свободовца» Игоря Швайки. Впервые, в качестве главы одного из ключевых для экономики страны министерств, он переступил порог этого офиса 1 марта. За день до этого Верховная Рада проголосовала новый состав Кабинета министров.

С тех пор в кабинете изменилось немногое. Первое, что замечаешь –портреты Тараса Шевченко и Ивана Франко, сменившие на стене фотографию «кровавого гаранта» Януковича, который еще год назад свысока наблюдал за своим аграрным соратником Николаем Присяжнюком. Но изменилось ли что-то в ведомстве, помимо портретов на стене, что сегодня происходит в отечественном АПК и каких перемен стоит ждать по итогам парламентских выборов, на которых родная для министра «Свобода» не сумела преодолеть проходной барьер… Задаю вопросы Игорю Швайке и жду откровенного подведения итогов его работы в должности.

«Свободный» министр

«Это фантастично, что я пришел не из АПК. Первое, что я услышал, когда меня, человека, не имеющего никакого отношения к отрасли, назначили, что я буду самым успешным менеджером на должности министра в Министерстве аграрной политики», - без лишней скромности говорит Швайка.

Тридцативосьмилетний министр, юрист по образованию, ранее имевший лишь косвенное отношение к сельскому хозяйству, уверен, что именно отсутствие личных бизнес-интересов в АПК, позволило ему беспристрастно заниматься проблемами отрасли. И заниматься, как уверяет сам Швайка, довольно успешно.

Впрочем, на вопрос о его ключевых достижениях в роли главы Минагропрода, министр, в первую очередь, обращает внимание на внешнюю сторону изменений: «Нам удалось вычистить советский дух из министерства, удалось убрать никому не нужные еженедельные аппаратные совещания, удалось поменять руководителей ключевых департаментов».

Это утверждение рождает естественный вопрос, а какой прок получило сельское хозяйство страны от уменьшения числа совещаний чиновников и что поменялось в отношениях ведомства с представителями АПК?

«Мы использовали совершенно иной принцип взаимодействия с сельхозпроизводителями. Мы с самого начала поставили себе цель - установить обратную связь с бизнесом», - заверяет меня министр.

По его мнению, создание рабочих групп при министерстве, к участию в которых были приглашены представители всех направлений агропромышленного комплекса страны, – лучший способ наладить контакт с бизнесом и наработать эффективные решения проблем отрасли. Поскольку, как отмечает глава Минагропрода, лишь в спайке «бизнес плюс государство» могут создаваться конструктивные предложения. Если же профильное министерство и другие госорганы пойдут на поводу у предпринимателей, то они разорвут страну на части, будут возить зараженное клопом-черепашкой зерно в Египет, продавать отечественному потребителю низкокачественные продукты и совсем откажутся от уплаты налогов, уверен Швайка.

«Бизнес выступает за свой живот и свой карман. И платить налоги государству он не так уж и хочет, и использует для этого все способы минимизации, которые может. Другими словами – кидает пенсионеров, учителей, врачей на произвол судьбы и рассказывает: «Вы мое брюхо защитите! Я никому не хочу платить!», - на повышенных тонах поясняет министр о недобрых намерениях отечественных агропроизводителей.

Они же, по мнению Швайки, виноваты и в низкой эффективности борьбы с коррупцией. Так как, по словам министра, ни один человек за восемь месяцев не пришел в профильное ведомство и не рассказал «кто, когда и сколько хотел с него взять». «Бизнес сам заинтересован в том, что бы это (коррупция, – УНИАН) было», - безапелляционно заявляет он.

Не менее воинственно Швайка настроен по отношению к инициативам правительства в вопросе оптимизации органов исполнительной власти и дерегуляции бизнеса. По его мнению, ликвидация Госсельхозинспекции, реформирование Госветфитослужбы, отмена ряда разрешительных документов, ставят под угрозу продовольственную безопасность страны. «Если Верховная Рада в том шутовском виде, в котором она будет существовать – с ляшками и великими реформаторами – реализует эти задачи, то продовольственная безопасность страны накроется медным тазом», - прогнозирует пока еще министр.

К слову, наша с ним встреча, которая изначально планировалась как мини-интервью, затягивается, и его пресс-секретарь все чаще поглядывает на часы, подгоняя заканчивать разговор. Что ж, напоследок спрашиваю, о разгоревшемся весной конфликте между министром и крупнейшими аграрными ассоциациями, выразившим ему недоверие. Сначала Швайка берется утверждать, что никаких конфликтов у него ни с кем не было. Но потом вспоминает подход, используемый одним из лидеров Организации Украинский Националистов (ОУН) Евгением Коновальцем по отношению к представителями других национальностей: «Кто такие люди других национальностей? Они наши побратимы, если они ведут борьбу против большевизма и стоят рядом с нами в нашей борьбе. Мы их не замечаем, если они нам не мешают и не препятствуют. Но они - наши клятые враги, если работают на нашего врага».

«Про все ассоциации – больше и маленькие – я могу сказать словами Евгения Коновальца. Я буду работать со всеми, кто борется в направлении усиления Украины. Но я буду очень критично относиться к тем, кто, под видом дерегуляции, хочет разорвать Украину на части. И я не доллар, чтобы всем нравится», - сказал, как отрезал Игорь Швайка.

Две стороны медали

Министр действительно мало напоминает денежную единицу США. И нравится, мягко говоря, не всем. Особенно тем, кто причастен к агросектору страны. Так, ряд крупнейших аграрных ассоциаций, которые УНИАН попросил оценить работу Игоря Швайки на посту министра аграрной политки, отозвались о ней критически.

«Минагрополитики под руководством Швайки и его ближайшего окружения оказалось самым непрофессиональным и коррумпированным за все годы независимости. Нежелание слушать потребности бизнеса, непонимание проблем сектора. Все силы были сконцентрированы на пиаре и популизме, вместо реформирования», - говорит президент «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса.

Не впечатлен результатами работы министра и президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко: «Он не был реформатором, уходил от публичного обсуждения кандидатур, которые назначал на те, или иные должности, у него не было желания бороться с коррупцией».

Не так критично, но все же довольно резко отзывается о Швайке и президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко. «Ничем нам этот министр не запомнился. Ничего хорошего для рынка он не сделал. За восемь месяцев даже не посмотрел предложения, которые разработала рабочая группа по зерну, в которую входят и международные организации», - рассказывает он.

Даже главный успех, который приписывает себе Швайка – налаживание диалога с бизнесом, лоббисты ставят под сомнение. «Я не знаю, с каким бизнесом удалось ему наладить диалог. Рабочие группы не внесли никаких предложений, которые были воплощены через закон, через постановления Кабинета министров. Рабочие группы не представляли системный профессиональный союз», - говорит Козаченко

«Швайка и бизнес это абсолютно несопоставимые вещи, - соглашается с ним Лисситса. - Я не знаю, кого он и когда услышал».

Впрочем, так категорично настроены не все. К примеру, глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский оценивает сотрудничество производителей молочной продукции и Минагропрода, как положительное и конструктивное. «Я позитивно оцениваю работу министра, у нас было нормальное сотрудничество. Мы подписали меморандум с Аграрным фондом, внесли ряд законопроектов, необходимых для европейской интеграции, европейские ветеринары проинспектировали наши молочные предприятия», - говорит он.

Солидарен с Чагаровским и глава «Ассоциации свиноводов Украины» Артур Лоза: «Я оцениваю наше сотрудничество с Минагропродом как позитивное. Ассоциация продвигала свои проекты и, за время каденции Швайки, работа была эффективной. Но, самое главное, что министерство нам не мешало и даже шло на встречу».

В ожидании перемен

Вероятность того, что нынешний министр аграрной политики сохранит свой портфель в новом Кабинете министров крайне низка. Партия «Свобода», в списке которой (11 место) на досрочных парламентских выборах Игорь Швайка баллотировался в Верховную Раду, не преодолела проходной барьер. Поэтому его, возглавившего Минагропрод по квотному принципу, вероятнее всего, вновь на министерскую должность не назначат. Тем не менее, Швайка продолжает уверять, что вполне может определить верный курс министерства на ближайшие 20 лет, и этими знаниями готов поделиться. В частности, в 2015 году он считает необходимым добиться нормального бюджетного финансирования Аграрного фонда, программ поддержки животноводства, садоводства и других капиталоемких отраслей сельского хозяйства, а также готов работать над развитием альтернативной агроэнергетики.

Последний пункт этой программы поддерживает глава УЗА Клименко. Он уверен, что именно создание биотопливной промышленности Украины должно стать задачей №1 для следующей министра аграрной политики. По словам Клименко, благодаря биодизелю и биоэтанолу, для производства которых в Украине есть все ресурсы, страна сможет вытащить шею из газовой петли России и стабилизировать ситуацию в экономике.

Кроме того, руководители аграрных ассоциаций в один голос говорят и о необходимости сохранения режима льготного налогообложения для сельхозпроизводителей. По их мнению, следующий глава Минагропрода должен организовать разработку компенсаторных мер для аграриев на случай, если фискальное давление на них все-таки будет увеличено. В этом позиция аграрных ассоциаций и нынешнего министра совпадает.

Точно также как совпадают и взгляды на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, экспортного потенциала страны, и необходимость больше обращать внимание на проблемы мелких и средних производителей.

В остальном мнения профильных ассоциаций и главы Минагропрода относительно путей дальнейшего развития АПК расходятся. Первые, в частности, выступают за открытие рынка сельхозземель, дальнейшую дерегуляцию отрасли, приватизацию аграрных предприятий, находящихся в ведении министерства, в том числе, и связанной трехмиллиардным контрактом с Китаем Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ).

Кроме того, ассоциации настаивают на реформировании системы аграрного образования, которое, по их мнению, оторвано от жизни и не генерирует никаких реально полезных для сельского хозяйства идей. В общем, они выступают за все то, что, по убеждению Игоря Швайки, приведет к экономическому и продовольственному краху Украины.

Самим же сельхозпроизводителям, особенно фермерам, до будущего академии аграрных наук или же ГПЗКУ дела мало. По словам финансового директора группы компаний «Агролига» Дмитрия Бабаева, его компания надеется лишь на то, что в будущем Минагропрод и другие государственные органы просто не будут мешать им вести бизнес. «От нового министра хотелось бы четкого отстаивания интересов сельхозпроизводителей, как в части сохранения налоговых льгот, так и в отсутствии излишнего регулирования вопросов аренды земли. Мы уже не ждем помощи - лишь бы не мешали», - уверяет он.

Яна Брензей (УНИАН)