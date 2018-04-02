По состоянию на 2 апреля в Херсонской области посеяно 4,3 тыс. га (4 тыс. га - ячмень, 0,3 тыс. га - горох), в Николаевской - 0,6 тыс. га (ячмень).

В Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 млн га, сообщил заместитель министра Министерства аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в соцсети Facebook.

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«По состоянию на 2 апреля в Херсонской области посеяно 4,3 тыс. га (4 тыс. га - ячмень, 0,3 тыс. га - горох), в Николаевской - 0,6 тыс. га (ячмень)», - написал заместитель министра.

По словам Мартынюка, по обеспеченности аграриев ресурсами по состоянию на 30 марта в наличии: 638 тыс. тонн (100% от потребности) семян, 27,4 тыс. тонн (91% от потребности) средств защиты растений (СЗР) и 326 тыс. тонн (81% от потребности) топлива.

«Также ко вниманию всех, кто прогнозировал коллапс, дефицит, сногсшибательное увеличение цен на минеральные удобрения в результате повышения ввозной пошлины на продукцию из Российской Федерации с 36,03% до 42,96%. По факту, цены на большинство видов удобрений (включая аммиачную селитру) за последнюю неделю не только не выросли, но и несколько снизились. Ненамного, в диапазоне 100-350 грн, но тенденция показательна», - подчеркнул замминистра.

По его словам, скорее всего, имеет место сезонное снижение стоимости, поскольку спрос уже сформирован. Для проведения комплекса весенне-полевых работ предполагается использовать 995 тыс. тонн минеральных удобрений. По состоянию на 30 марта 2018 в сельскохозяйственных предприятиях в наличии 979,6 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений или 98% от заявки.

Как ранее сообщал УНИАН, под урожай озимых 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 млн га (включая 7,3 млн га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 млн га, что на 152 тыс. га больше показателя 2016 года.