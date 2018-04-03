Минагропрод дал прогноз по экспорту зерновых из Украины

Согласно прогнозу, украинский экспорт зерновых в этом году составит 41 миллион тонн.

Экспорт зерновых культур из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) ожидается на уровне 41 миллиона тонн.

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Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на пресс-конференции.

"Что касается текущего маркетингового года и текущих экспортных наработок – то по нынешним данным мы уже экспортировали более 30 миллионов тонн зерновых, и в связи с этим мы сохраняем прогноз по экспорту в 2017-2018 годах на уровне 41 миллиона тонн", - отметил Мартынюк.

Он также сообщил, что Минагропрод не менял прогноз по урожаю в связи с погодной ситуацией этой весной, по крайней мере, в сторону уменьшения.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018), по состоянию на 28 марта, экспортировали 30 миллионов тонн зерновых. В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14 миллионов тонн, ячменя – 4 миллиона тонн, ржи – 24,3 тысячи тонн, кукурузы – 11,8 миллиона тонн.

Аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом, и составил 61,3 миллиона тонн.