Весенняя посевная в Украине подорожает на 10%

Удорожание посевной кампании произойдет в частности за счет повышения цены на топливо и семена.

Весенняя посевная кампания украинским аграриям в этом году обойдется в среднем около 4 тысяч гривень на один гектар, что примерно на 10% превышает стоимость посевной прошлого года.

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Об этом сообщил журналистам заместитель министра Министерства аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"По предварительным расчетам посевная кампания в этом году будет стоить плюс-минус 4 тысячи гривень на один гектар. Удорожание произойдет немного за счет топлива, немного за счет семян, всего понемногу – и в итоге мы имеем около плюс 10% к общей стоимости", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 миллиона га.

По состоянию на 2 апреля в Херсонской области посеяно 4,3 тысячи га (4 тысячи га - ячмень, 0,3 тысячи га - горох), в Николаевской - 0,6 тысячи га (ячмень).

По словам замминистра Мартынюка, по обеспеченности аграриев ресурсами по состоянию на 30 марта в наличии: 638 тысяч тонн (100% от потребности) семян, 27,4 тысячи тонн (91% от потребности) средств защиты растений (СЗР) и 326 тысяч тонн (81% от потребности) топлива.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года повысится на 23% к предыдущему году - до порядка 127 миллиардов гривень. Основными причинами подорожания посевной является повышение цен на основные производственные ресурсы, в частности, рост затрат на удобрения составил 33%, на горюче-смазочные материалы - 29% и на семена - 17%. Также по данным ассоциации, рост расходов на аренду земли и инфляция также повлияли на подорожание посевной.

Основу весенней посевной, по информации УКАБ, будут составлять четыре культуры, на которые приходится 92% всех расходов. На посевную подсолнечника будет потрачено 46 миллиардов гривень, на кукурузу 42 миллиардов гривень, на сою 19 миллиардов гривень и 10 миллиардов гривень на яровой ячмень, говорится в сообщении.