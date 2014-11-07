Fitch подтвердил дефолтный рейтинг агрохолдинга «Мрия» и прекратил рейтинговать компанию

Согласно документу, Fitch также отзывает все рейтинги компании, так как она приняла решение больше не участвовать в рейтинговом процессе.

«Таким образом, агентство больше не будет иметь достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», - сказано в документе.

Читайте такжеFitch понизил рейтинг агрохолдинга «Мрия» до дефолтного «RD»

По результатам последних рейтинговых действий Fitch в отношении «Мрии» приоритетный необеспеченный рейтинг компании в иностранной валюте подтвержден на уровне «C», рейтинг возвратности активов - «RR4», национальный долгосрочный рейтинг - RD(ukr)».

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» в начале августа не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. В октябре, после серии переговоров с кредиторами, компания заявила, что не намерена отказываться от обязательств перед кредиторами и лизингодателями.

Однако вскоре международный комитет кредиторов и миноритарные акционеры агрохолдинга попросили высшее руководство Украины расследовать деятельность компании и контролирующих ее лиц, а также поддержать усилия кредиторов по сохранению целостности бизнеса компании путем осуществления прозрачной реструктуризации ее долгов. По их данным, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составила 1,3 млрд долл.

24 октября «Мрия» представила кредиторам свой вариант реструктуризации задолженности, однако лизингодатели компании назвали эти предложения фарсом.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.