Кабмин предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель

В случае принятия закона парламентом землю в собственность получат 23 тысячи фермеров.

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании и не могут быть переданы по наследству.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Мы сейчас примем проект закона и будем просить парламент его одобрить, он дает возможность 500 тысяч гектар передать в собственность 23 тысячам украинских фермеров, которые работают на этой земле, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя решение.

При этом в Минагропроде отметили, что в 90-х годах украинские пионеры фермерского движения получили сельскохозяйственные земли в постоянное пользование, но без права собственности, что существенно ограничило возможности ведения хозяйственной деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что собственником земли в Украине должен стать фермерский класс, а не большие латифундистские холдинги и иностранные компании.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. Рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.