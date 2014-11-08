РФ, чтобы избежать дефицита, сняла ограничения на ввоз украинской продукции в Крым

Россельхознадзор РФ заявляет, что препятствий для ввоза украинской продукции на территорию оккупированного Крыма не существует.

Об этом заявил в эфире крымского бюро радио Голос России заместитель руководителя управления Россельхознадзора по республике Крым и Севастополю Юрий Епанов, передают «Новости Крыма».

Он отметил, в связи с нестабильностью поставок через паромную переправу из-за погодных условий, а также во избежание недопущения дефицита продуктов питания и повышения цен правительство полуострова обратилось в Россельхознадзор с просьбой позволить украинским предприятиям, даже неаттестованным, завозить свою продукцию в Крым.

«Сегодня на границе мы пропускаем все предприятия Украины, следим за тем, чтобы не было перефасовки. Основным пунктом требования у нас является возможность досмотра автотранспорта и грузов, которые они перевозят. Поэтому, если везутся с неаттестованных предприятий, то приходится мониторить полностью продукцию», - сказал Епанов.

Читайте такжеРоссия продолжает блокировать поставки в Крым мяса и молока из УкраиныСтоит отметить, в связи с наступлением зимнего периода у России возникает проблема снабжения аннексированного Крыма продуктами, поскольку единственный путь через Керченский пролив не будет функционировать. В портах России и Керчи постоянно возникают огромные очереди из автомобилей.

Ранее в России запретили поставлять в Крым украинскую продукцию, но после просьб властей полуострова частично сняли запрет.

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