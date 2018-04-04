В Украине начали по-новому контролировать качество продуктов

Согласно закону, сумма штрафа за нарушение новых правил контроля продуктов питания может достигать 70 тысяч гривень.

В Украине вступил в силу закон, принятый Верховной Радой 18 мая 2017 года, который вводит новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов, кормов и побочных продуктов животного происхождения.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Закон №2042 является значительным шагом в реформировании системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, ее приближении к европейским принципам осуществления контроля, является чрезвычайно важным в контексте выполнения обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ разрабатывался с помощью экспертов проекта ЕС "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" и активно поддерживался Еврокомиссией.

"Закон предусматривает проверку инспекторами предприятий без предупреждения заранее, кроме аудита системы НАССР - аудит постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР, проводится при условии уведомления оператора рынка не позднее, чем за три рабочих дня до осуществления такого мероприятия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проверки станут риск-ориентированными, а их периодичность будет достаточной для достижения целей этого закона - повышение безопасности продуктов. Таким образом, согласно закону, предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей.

Законом также предусмотрено, что инспекторы Госпотребслужбы должны осуществлять проверки в соответствии с актом проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки, и должен быть публичным.

Кроме того, закон предусматривает видеофиксацию инспекторами мер контроля без согласия субъектов хозяйствования. При этом право проводить видеофиксацию имеет и сам субъект хозяйствования. Такая норма позволяет сделает процесс проверок более прозрачным.

"За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривень - в зависимости от совершенного правонарушения. Суммы штрафов фиксированные и определены в минимальных заработных платах (на 2018 год установлена минимальная заработная плата в месячном размере 3723 гривень), что снимает коррупционные риски и позволяет избежать возможности влияния на оператора рынка", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что изменения ожидают и импортеров пищевых продуктов и кормов. Изменения коснутся обустройства пограничных постов, перечня сопроводительных документов при перевозке продукции, порядка и частоты проверки, оснований для отбора образцов и их лабораторного исследования в рамках физической проверки.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что создание нового контроля качества за пищевыми продуктами является стратегическим приоритетом правительства.

По словам Гройсмана, достичь безопасности пищевых продуктов можно благодаря реализации комплекса мер, применяемых в развитых странах мира.