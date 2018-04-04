В агрохолдинге "Авангард" опровергли обвинения НАБУ

В компании подчеркивают, что все действия НАБУ были направлены на «дестабилизацию и разбалансирование » деятельности предприятий холдинга

Аграрный холдинг "Авангард", против которого уже два года ведется расследование НАБУ, выступил с заявлением относительно выдвинутых обвинений в контексте дела против главы САП Назара Холодницького.

«На протяжении двух лет Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование предприятий Аграрного Холдинга Авангард относительно возможного незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, который сформировался после введения в эксплуатацию в 2015 году двух крупнейших птицекомплексов в Херсонской и Хмельницкой областях», - отмечается в заявлении.

В «Авангарде» подчеркивают, что основным аргументом детективов НАБУ является то, что компании холдинга до 01/01/2016 года как производители сельскохозяйственной продукции находились на специальном режиме налогообложения налога на добавленную стоимость, однако данное право предоставлялось всем украинским производителям сельскохозяйственной продукции, отмечается в заявлении.

«Все эти обвинения были проверены еще в 2016 и 2017 году в ходе расследований Службой безопасности Украины и Генеральной Прокуратурой Украины по аналогичным обвинениям за тот же период и были приняты решения по закрытию уголовных производств. В течение двух лет сотрудники агрохолдинга способствовали проведению всех необходимых следственных действий досудебного расследования НАБУ. В частности, было направлено компании на выполнение около 70 решений суда, запросов о предоставлении информации и документов, были предоставлены десятки ответов на все запросы, документация прошла все необходимые экспертизы», - говорится в заявлении.

В Авангарде считают, что все действия НАБУ были направлены на «дестабилизацию и разбалансирование» деятельности предприятий холдинга, а детективы «продолжали незаконные действия».

«Проведено большое количество варварских обысков на предприятиях с изъятием серверов и оборудования, что приводило к остановке операционных процессов, допросили всех сотрудников холдинга в этом деле. Детективами НАБУ не обращалось внимание на все доводы компании Авангард относительно законности возмещения НДС и сводилось до абсурдных обвинений холдинга в том, что компания на сегодня является самым крупным сельскохозяйственным производителем в Украине, который производит огромное количество продукции и имеет право на возмещение НДС, как и другие украинские агропредприятия», - говорится в заявлении.

«До сегодня мы не комментировали данную ситуацию в связи с тем, что компания надеялась на принятие законных решений антикоррупционными правоохранительными органами. Неоднократно мы обращались к руководству НАБУ и САП относительно незаконных действий и игнорирования выполнения закона Украины детективами НАБУ. Мы предоставили все аргументы относительно нецелесообразности данного уголовного производства, ведь данные факты были исследованы СБУ Украины и Генеральной Прокуратурой», - отмечают авторы заявления.

В Авангарде напоминают, что согласно закону 7275, который всем известен как «Маски - Шоу Стоп», который поддержали премьер-министр и президент Украины, руководство САП должны были передавать производство в другой правоохранительный орган о продолжении расследования, а принять решение о закрытии незаконного уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Мы всегда оставляем за собой законное право в отношении мирных протестов, потому что на сегодня мы - это не только агрохолдинги Авангард и Укрлендфарминг, а 37 тысяч работников, которые стали заложниками незаконных действий антикоррупционных правоохранительных органов, что приводит к дестабилизации и разбалансировке деятельности компании», - отмечается в заявлении.