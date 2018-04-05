МХП планирует расширить деятельность своего Фонда

Агрохолдинг МХП, объявивший ранее о создании Фонда поддержки паралимпийцев, после консультаций с экспертами решил расширить его деятельность на поддержку всех людей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Как социально ответственный бизнес, у которого есть все необходимые для этого возможности, мы инициируем создание Фонда с целью поддержки и развития паралимпийской сборной», – заявила директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина, объявляя о создании Фонда 20 марта 2018 года.

Сообщается, что участники инициативной группы Фонда уже провели встречу с представителями Паралимпийского комитета и их главой Валерием Сушкевичем, чтобы обсудить формат возможного сотрудничества, а также ряд консультаций с экспертами для лучшего понимания проблематики данной сферы.

Как отмечают в пресс-службе МХП, по итогам таких встреч стало очевидно, что в Украине довольно часто возникает проблема отсутствия социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. А потому члены Фонда решили расширить свою изначальную инициативу более глобальными планами: оказанием помощи не только спортсменам, но и всем людям с ограниченными возможностями.

«Мы в МХП привыкли мыслить масштабно, поэтому было принято решение направить деятельность Фонда на более широкую аудиторию – мы будем реализовывать проекты, которые направлены не только на спортсменов-паралимпийцев, но и на людей с особыми потребностями, для которых каждый день – это соревнование: пойти в магазин, на прогулку, в государственное учреждение или спортивный зал. Украинское общество должно стать более инклюзивным», – сказал член инициативной группы Фонда Павел Бойчук.

Как сообщают в пресс-службе, на данный момент формируется Экспертный совет. Он будет осуществлять отбор наиболее актуальных проектов для реализации. Также со временем будет объявлен состав Наблюдательного совета, который объединяет представителей крупного бизнеса и известных общественных деятелей, поддерживающих социально важную инициативу МХП.

Справка: ПАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП) – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки).

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры – пшеницу, рапс и другие – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, которые расположены в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.

Кроме того, агропромышленный холдинг МХП всегда руководствуется принципами корпоративной социальной ответственности и активно приобщается к реализации проектов, важных для украинского общества.