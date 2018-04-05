Иордания заинтересована в увеличении поставок украинской пшеницы и масла

Для Украины интересным может быть импорт из Иордании оливкового масла, фиников и минеральных удобрений.

Учитывая географическую близость с Украиной и удобство морского и воздушного сообщения, Иордания заинтересована в наращивании поставок украинской пшеницы, жиров и масла.

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Об этом шла речь во время встречи первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка с делегацией межпарламентской группы дружбы с Украиной Палаты представителей национального собрания Иорданского Хашимитского Королевства, сообщила пресс-служба Минагропрода.

"Иордания остается одним из крупных потребителей традиционных товаров украинского сельскохозяйственного экспорта - зерновых культур, жиров и масла. Кроме того, Королевство может рассматриваться как своеобразные "ворота" для продвижения украинской продукции на рынки других арабских стран", - отметил Мартынюк.

По словам представителей иорданской стороны, для Украины интересным может быть импорт оливкового масла, фиников и минеральных удобрений.

"Со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Иорданией уровень двустороннего внешнеторгового оборота товаров и услуг составил более 1 миллиарда долларов в 2008 году. Начиная с 2012 года и до 2015 года, торгово-экономические отношения характеризуются сокращением объемов торговли товарами и услугами в связи со сложными финансово-экономическими ситуациями в странах. В то же время, в 2016 и 2017 годах, благодаря активным мерам руководства Иордании и Украины, произошел рост внешнеторгового оборота товаров и услуг между двумя странами", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2017 году объем внешнеторгового оборота товаров и услуг между Украиной и Иорданией составил 174,07 миллиона долларов, что на 7,39 миллиона долларов, или на 4,4% больше, чем в 2016 году. Общее сальдо внешней торговли с Иорданией является положительным и составляет 153,29 миллиона долларов.

В 2017 году Украина экспортировала в Иорданию товаров и услуг на сумму 153,83 миллиона долларов. В частности, аграрных товаров: зерновые культуры - 39,8 миллиона долларов, жиры и масла животного или растительного происхождения - 22,9 миллиона долларов, живые животные - 6,5 миллиона долларов, мясо и съедобные субпродукты - 5,4 миллиона долларов.