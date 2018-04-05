Украина увеличила экспорт сахара: пятерка стран-покупателей

Основные поставки в марте осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.

Украинские производители за март текущего года нарастили экспортные поставки сахара на 15% по сравнению с февралем - до 47,2 тыс. тонн, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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Согласно сообщению, основные поставки в марте осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.

«50% всех поставок марта было реализовано в Узбекистан. В количественном выражении - это 23,5 тыс. тонн. Кроме того, продолжились отгрузки в Турцию - 7,9 тыс. тонн; Сомали - 3,7 тыс. тонн; Таджикистан - 2,9 тыс. тонн; Бенин - 1,8 тыс. тонн и другие страны - 7,3 тыс. тонн», - процитировала пресс-служба руководителя аналитического отдела «Укрцукор» Руслану Бутыло.

Согласно сообщению, суммарно за сентябрь-март 2017-2018 маркетингового года экспорт сахара составляет 338,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские производители в феврале текущего года поставили на внешние рынки 40,9 тыс. тонн сахара, что на 47% меньше, чем в предыдущем месяце.

Украинские сахарные заводы в феврале завершили текущий сезон сахароварения, который стартовал 30 августа 2017 года, и произвели по его итогам 2,14 млн тонн сахара, что на 6,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем.