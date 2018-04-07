Баланс недели: старт посевной и ремонта дорог, новый этап децентрализации и отсрочка роста цен на билеты «Укрзализныци»

На уходящей неделе в Украину после сильных мартовских холодов, наконец-то, пришла настоящая весна, что позволило аграриям начать весеннюю посевную. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что посевная площадь в этом году останется на уровне прошлого года - порядка 27 миллионов гектаров. При этом нынешняя весенняя посевная кампания, по оценкам профильного министерства, обойдется в среднем около 4 тысяч гривен на один гектар, что примерно на 10% превышает стоимость посевной прошлого года.

«Удорожание произойдет немного за счет топлива, немного - за счет семян. Всего понемногу, и в итоге мы имеем около плюс десять процентов к общей стоимости», - сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Анализируя ситуацию с запретом экспорта удобрений из России, Минагропрод считает, что цены на большинство удобрений, необходимых селянам для посевной, не увеличились, а наоборот - снизились.

«К вниманию всех, кто прогнозировал коллапс, дефицит, сногсшибательное увеличение цен на минеральные удобрения в результате повышения ввозной пошлины на продукцию из Российской Федерации с 36 процентов до 43 процентов. По факту, цены на большинство видов удобрений, включая аммиачную селитру, за последнюю неделю не только не выросли, но и несколько снизились», - подчеркнул Мартынюк.

Для проведения комплекса весенне-полевых работ предполагается использовать 995 тысяч тонн минеральных удобрений, и аграрии уже обеспечены ими на 98%.

Аграрные ассоциации более пессимистичны в расчетах. «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) подсчитал, что ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года повысится на 23% к предыдущему году и составит порядка 127 млрд грн. В частности, по их прогнозу, рост затрат на удобрения составил 33%, на горюче-смазочные материалы - 29% и на семена - 17%.

Основу весенней посевной, по данным УКАБ, будут составлять четыре культуры, на которые приходится 92% всех расходов. На посевную подсолнечника будет потрачено 46 млрд грн, кукурузы - 42 млрд грн, сои - 19 млрд грн и 10 млрд грн на ярового ячменя.

Несмотря на удорожание посевной, Минагропрод уверен, что экспорт зерновых в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) ожидается на уровне 41 млн тонн, что соответствует приблизительно уровню прошлого маркетингового года, по итогам которого выручка от экспорта составила 6,4 млрд долл.

Рост экспортной выручки, в том числе и за счет активного экспорта аграрной продукции, не мог не отразиться на состоянии национальной валюты. На уходящей неделе, на радость большинству украинцев, гривня укрепилась до отметки 26,01/26,04 грн/долл. – почти на 25 копеек за неделю.

Это в свою очередь позволило НБУ купить на межбанке и пополнить золотовалютные резервы более чем на 100 млн грн. В марте НБУ удалось пополнить резервы посредством покупки валюты на 376 млн долл., с начала года – на 757 млн долл.

Несмотря на активную покупку долларов регулятором, международные резервы Украины за март сократились на 1,2% - до 18,2 млрд долл. Виной этому стали активные выплаты по госдолгу, в частности, 562,3 млн долл. оплачено по еврооблигациям правительства, 678,8 млн долл. - по валютным облигациям внутреннего госзайма, 186 млн долл. направлены Международному валютному фонду.

Старт дорожных ремонтов

На уходящей неделе весеннее тепло позволило не только начать посевную кампанию, но и приступить к активному ремонту дорог, которые значительно пострадали после снежной зимы и холодов. Сезон дорожных работ, помимо ремонта и строительства новых дорог, предусматривает проведение инициированных правительством проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, а также контроля нагрузки транспорта.

«Слаженная работа на наших весовых комплексах - принципиально важный вопрос. Контроль надо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, а затем нагружают и перегружают транспорт и, таким образом, разрушают дороги. У нас, по разным оценкам, около пятидесяти процентов транспорта ездят с нарушением весовых норм. Должны это остановить», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его мнению, одной недели качественного контроля на дорогах будет достаточно для наведения порядка. При этом Гройсман предложил привлечь к процессу силы и средства Министерства внутренних дел для установки камер наблюдения.

«У нас, например, есть 78 комплексов - давайте поставим камеры, и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь», - сказал премьер.

Глава правительства также отметил, что помощь по контролю за эксплуатацией и ремонтом дорог должны оказать местные власти. В то же время, в Мининфраструктуре отмечают, что сегодня большинство областей не понимают, как эффективно планировать проведение тендеров на ремонт дорог и контролировать выполнение работ.

«Мы планируем провести анализ по всем областям, посмотреть позитивный опыт передовых областей и подсказать тем областям, которые не совсем эффективны», - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2018 году регионы страны получат от 250 до 600 млн грн на ремонт местных дорог.

Финансирование строительства дорог в текущем году будет происходить из Дорожного фонда, который в первом квартале уже получил около 8 млрд грн из планируемых порядка 34 млрд грн по итогу года.

«По состоянию на 1 апреля, на счетах Госказначейства находится около 2,6 млрд грн на дороги местного значения. Это - невероятная цифра по сравнению с предыдущими годами. Также на дороги государственного значения поступило 5,4 млрд грн. Таким образом, мы видим, что средства в Дорожный фонд поступают», - сообщили в Министерстве инфраструктуры, которое считает, что риска недополучения средств в Дорожный фонд по итогу 2018 года практически нет.

Увеличение финансирования ремонта дорог не может не радовать – по словам экспертов, в Украине более девяноста процентов, или 160 тыс. км дорог государственного и местного значения, эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их к уровню европейских стран необходимо проводить ремонт не менее 10-12 тыс. км в год.

Главная причина, почему это не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало.

В лето - без повышения цен на железнодорожные билеты

На уходящей неделе стало известно, что повышение «Укрзализныцей» цен на билеты пока откладывается. Компания планировала поднять стоимость перевозки в этом году в два этапа - в апреле на 12%, и в октябре аналогичным образом.

Теперь же представители «Укрзализныци» сообщают, что затянувшееся согласование приказа о повышении цен на пассажирские перевозки в профильном министерстве с участием заинтересованных ведомств не позволяет осуществить запланированное. Компания при этом продолжает настаивать на необходимости роста пассажирских тарифов, что позволит улучшить качество обслуживания и безопасность этого пока убыточного вида перевозок.

«На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20 процентов. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется», - отметили в «Укрзализныце».

В компании добавляют, что от тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мер по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновлению подвижного состава, а, следовательно, повышению качества предоставляемых населению услуг.

Компания привела пример соседней Беларуси, где с 1 апреля выросли тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на региональных линиях и межрегиональных на 24% и 32%, соответственно.

«В Украине же запланированная индексация тарифов отложена, соответствующий приказ Мининфраструктуры еще согласовывается ведомствами», - жалуются в компании и отмечают, что промедление с повышением цен приводит к наращиванию убытков.

По расчетам перевозчика, для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности с учетом прогнозов инфляции на 2018 год тарифы необходимо было бы поднять более чем в два раза.

Курс на децентрализацию и рост ответственности регионов

На предпасхальной неделе президент и правительство провели выездное заседание в Виннице, посвященное достижениям и вызовам децентрализации, которая началась четыре года назад после Революции достоинства. Теме, которой в последнее время в Украине уделяется все больше внимания и которая позволила за несколько лет увеличить доходы региональных бюджетов в три раза - до 250 млрд грн в 2018 году.

Децентрализация предоставила местным общинам финансовый ресурс для качественной реализации социальных программ, в частности, обеспечения льготного проезда граждан и потребностей малообеспеченных групп населения.

«Что такое децентрализация простым языком? Забираешь деньги у центральной власти и отдаешь общине. 60 миллиардов было в местных бюджетах, когда я был избран президентом, и 250 миллиардов сейчас. А что такое деньги, что такое дополнительные 200 миллиардов? Это - школы, детские сады, отремонтированные дороги, которые годами не ремонтировались, это - освещение и это точно больницы», - сказал президент Петр Порошенко на открытии реконструированного отделения анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной детской клинической больницы.

Порошенко подчеркнул, что, в частности, такая реконструкция стала возможна именно благодаря децентрализации, в результате которой средства остаются на местах и общины получили возможность для реализации важных проектов.

Премьер-министр считает необходимым повысить эффективность работы местной власти, которая в результате децентрализации получила не только финансовые ресурсы, но и дополнительные полномочия.

«Нужно повышать роль и функции местной власти. И роль, и финансы мы уже повысили. Теперь нужно достичь качественной работы на местах. Можно миллиарды потратить на то, чтобы посадить деревья, а можно потратить деньги на то, чтобы сменить коммуникации, построить детские сады и тоже посадить деревья. Это - вопрос приоритетов власти на местах, должно быть стратегическое видение, и самое главное - должна быть подотчетность обществу», - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что многие представители местных органов власти используют появившиеся дополнительные средства неэффективно.

«Я вижу, что в некоторых местах использование этих ресурсов направляется на очковтирательство. Типа - фасад сделать, вроде как что-то изменилось, а глубинно, внутри изменения не происходят. Я думаю, люди это поймут», - отметил премьер.

Эффективное вложение средств очень важно, учитывая, что значительная часть денег и вовсе не используется, а лежит мертвым грузом на счетах в госказначействе.

На уходящей неделе правительство приняло ряд важных для социальной сферы решений, в частности, были выделены 1 млрд грн на обеспечение начальных школ современными технологиями обучения и 386,5 млн грн - на повышение квалификации учителей.

Министр образования Лилия Гриневич обратилась к местным властям с просьбой поддержать финансово обеспечение школ и выделить средства для софинансирования важных проектов.

«Мы понимаем, что этих денег не хватит для обеспечения всего образовательного пространства на территории Украины. Наши партнеры - органы местной власти... Очень важно, чтобы они вложили свои средства», - подчеркнула Гриневич.

Правительство также отчиталось об итогах реализации программы «Доступные лекарства», финансирование которой в 2018 году увеличено до 1 млрд грн и которой пользуются порядка восьми миллионов украинцев. По информации Кабмина, программу поддерживает 90% населения, и она уже доказала свою эффективность - количество вызовов скорой помощи с инсультом и инфарктом снизилось в среднем более чем на 4%, бронхиальной астмой - на 6%.

На уходящей неделе не осталась без работы и Верховная Рада. Депутаты одобрили в первом чтении важный для развития экономики страны законопроект о концессии, который позволит привлечь инвестиции в социальную, транспортную, энергетическую и жилищно-коммунальную инфраструктуру, сохранить и модернизировать существующие объекты и создать новые за средства частных инвесторов, сохранив право собственности за государством.

«Законопроект предусматривает возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности, внедряет прозрачную процедуру инициирования и принятия решения о выборе концессионера», - прокомментировали решение депутатов в Минэкономразвития, добавив, что реализация закона будет способствовать экономическому росту и, как следствие, увеличению количества рабочих мест.

Кроме того, депутаты на уходящей неделе ратифицировали соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития о привлечении долгосрочного кредита в размере 150 млн долл. для кредитования малых и средних предприятий. Это решение позволит бизнесу привлекать деньги под низкие проценты, что позитивно отразится на росте этого сектора экономики.

На следующей неделе страну ждут не менее важные экономические события. Госстат опубликует данные об инфляции в марте, а Национальный банк проведет заседание монетарного комитета, на котором будет решена судьба учетной ставки в ближайшее время.

Ксения Обуховская