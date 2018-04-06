Аграрии отчитались о результатах первой недели посевной

Украинские аграрии засеяли ранними зерновыми почти 140 тысяч га площадей, 6% от плана.

По состоянию на 6 апреля, в Украине ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 138 тыс. га или 6% от запланированных под эти культуры площадей (2,38 млн га) в 13 областях Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в разрезе культур посеяно 82 тыс. га (5% к прогнозу) ярового ячменя, 3 тыс. га (1%) овса, 2 тыс. га (1%) пшеницы и 51 тыс. га (12%) гороха.

«Продолжается работа по подкормке озимых культур на зерно - питательные вещества внесены на площади 4,5 млн га, что составляет 62% от прогноза. Кроме того, озимый рапс подкормлен на 776 тыс. га (77%)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Хмельницкой области завершена подкормка озимых зерновых на площади 229,7 тыс. га или 100% к прогнозу. Наибольшие площади подкормлены в Одесской - 739,2 тыс. га (95% к прогнозу), Запорожской - 493,7 тыс. га (73%), Херсонской - 485,8 тыс. га (92%) и Николаевской - 430, 9 тыс. га (69%) областях.

«Обследование посевов озимых зерновых культур под урожай 2018 показывает, что с посеянных 7,3 млн га всходы получены на 99,7% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 6,4 млн га (89%), в слабом и сжиженном состоянии - 816,5 тыс. га (11%)», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, всходы озимого рапса с посеянных 1 млн га получены на 99% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 887,3 тыс. га (89%), в слабом и сжиженном состоянии - 108,5 тыс. га (11%).

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 млн га.

Под урожай озимых 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 млн га (включая 7,3 млн га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 млн га, что на 152 тыс. га больше показателя 2016 года.