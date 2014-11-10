В Минагропроде говорят, что кто-то "заказал" Укрспирт, чтобы купить по-дешевке

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге в понедельник высказал министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Цель (проверок и блокирования работы «Укрспирта» - УНИАН) – смена руководства компании, чтобы потом переподчинить ее другим интересам, другим людям, другим задачам. Я думаю, что это пролог к приватизации», - сказал Швайка.

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При этом он выразил уверенность, что атака на «Укрспирт» со стороны госорганов является спланированной, поэтому требует вмешательства со стороны президента Украины.

«Причина безосновательных проверок – чей-то «заказ». Мы будем очень сильно просить президента взять эту ситуацию под контроль и требовать от Генеральной прокуратуры, МВД, ГФС установить тех заказчиков, которые создают эти схемы, чтобы потом заблокировать работу… спиртовых заводов», - сказал глава Минагропрода.

По словам генерального директора «Укспирта» Михаила Лабутина, также присутствовавшего на брифинге, из-за тотальных проверок предприятия ГФС и возбуждения против него ряда уголовных дел, работа компании крайне усложнена.

«Мы сутки не могли проводить никаких платежей. Поставки были приостановлены, отгрузки были остановлены. Наши машины с фракцией головного спирта, который является отходом производства, не выпускают», - сказал Лабутин, добавив, что из-за действий сотрудников фискальной службы «Укрспирт» полностью остановил производство биоэтанола.

Кроме того, он сообщил, что ГФС выписала «Укрспирту» штрафов на общую сумму в 900 млн грн, оплачивать которые компания не собирается, так как считает, что оснований для их начисления не было.

Что же касается приватизации, то Лабутин уверен, что если решение о передаче «Укрспирта» в частную собственность будет принято в ближайшее время, то предприниматели просто заберут спиртзаводы за долги, оставив государство с нулевой выручкой. При этом, гендиректор компании подчеркнул, что если дать ей возможность работать в нормальном режиме, без давления фискальных и правоохранительных органов, то уже через год активы «Укрспирта» будут стоить 10 млрд долл.

Вместе с тем, и глава Минагропрода, и гендиректор «Укрспирта» настаивают на том, что приватизация госпредприятия является недопустимой, так как оно является стратегическим и должно оставаться в госсобственности.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошел обыск госпредприятия «Укрспирт», оснований для которого, по мнению главы Минагропрода Швайки, не было.

Ранее ГФС возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц «Укрспирта» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 2 млн грн путем нелегальной продажи спирта.

Также сообщалось, что Кабмин выступает за приватизацию «Укрспирта» в рамках масштабной приватизации госкомпаний.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монопольное право на производство этилового спирта в Украине. Премьер-министр Арсений Яценюк поддерживает идею приватизации «Укрспирта» в рамках проведения грядущей приватизации госимущества.

В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.