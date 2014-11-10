В 2015 году акцизы на алкоголь и табак повышать не будут
"При встрече с представителями табачной и алкогольной отрасли мы обсуждали этот вопрос, и мы достигли договоренности, что акциз в следующем году повышаться не будет», - Билоус
Кабинет министров Украины не планирует повышать акцизный налог на табачные изделия и алкогольную продукцию в 2015 году, сказал в ходе брифинга в Киеве глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.
"При встрече с представителями табачной и алкогольной отрасли мы обсуждали этот вопрос, и мы достигли договоренности, что акциз в следующем году повышаться не будет», - сказал Билоус.
При этом он отметил, что вопрос не закреплен законодательно, однако дискуссии по нему ведутся.
Как сообщал УНИАН, с 1 июля акциз на спирт и крепкие спиртные напитки в Украине был повышен на 25%, до 70,53 грн/л 100%-го спирта, на пиво – на 42,5%, до 1,24 грн/л.
В сентябре Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде в течение двух лет повысить ставки акциза на сигареты и уравнять ставки акцизного налога на сигареты с фильтром и без. В частности, акциз на сигареты без фильтра предлагалось повысить до 227,33 грн/тыс. шт со 101,7 грн/тыс. шт. Ставка минимального обязательства по уплате акциза на сигареты с фильтром и без по предложению правительства должно было составить 304,11 грн/тыс. шт.
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Кроме того, Кабмин предложил ввести акцизный налог с реализации алкогольных напитков, табачных изделий и топлива через розничные сети. Размер такого акциза будут определять местные органы власти, однако он не должен превышать 5% от объема реализации.