В агропромышленном комплексе Украины реализуется 474 инвестпроекта на 41 миллиард

Завершение этих проектов создаст около 16 тыс. новых рабочих мест.

По состоянию на начало года в агропромышленном комплексе Украины реализуется 474 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 41,3 млрд грн, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте такжеУкраина увеличила выручку от агроэкспорта почти до $18 миллиардов

Отмечается, что завершение этих проектов создаст около 16 тыс. новых рабочих мест.

Согласно сообщению, главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства производителей (74,3%). Стоимость инвестпроектов варьируется от 0,1 млн грн до 9,6 млрд грн.

"Наибольшая активность инвестиционной деятельности наблюдается в Винницкой (освоено 6,3 млрд грн капинвестиций), Киевской (1,1 млрд грн), Полтавской (0,6 млрд грн), Черкасской (0,4 млрд грн) и Сумской (0,4 млрд грн) областях. Наибольшее количество таких проектов внедряется в Полтавской (69 ед.), Львовской (64 ед.), Винницкой (48 ед.), Черновицкой (43 ед.) И Черкасской (41 ед.) областях", - говорится в сообщении.

Инвестиционные проекты реализуются по направлениям: развитие скотоводства - 112 ед. (23,6% от общего количества); развитие свиноводства - 59 ед. (12,4%); развитие птицеводства - 27 ед. (5,7%); обработка, хранение зерновых и технических культур - 88 ед. (18,6%); овоще- и фруктохранилища - 58 ед. (12,2%); многолетние насаждения - 20 ед. (4,2%); орошение - 14 ед. (3%).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2017 года в АПК Украины внедрялось 380 инвестпроектов общей сметной стоимостью 27,9 млрд гривен.

По данным Института аграрной экономики, объем капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины в 2017 году вырос почти на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составил 75,7 млрд грн.