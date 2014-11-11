Россияне начали ощущать последствия продовольственного эмбарго
Россияне начали ощущать последствия запрета на импорт продуктов, но готовы потерпеть ради высокой цели, выяснили социологи
Россияне начали ощущать на себе негативные последствия продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции США и ЕС, показал недавний опрос «Левада-центра», сообщают «Ведомости».
Число тех, кто одобряет этот запрет, по сравнению с августом снизилось с 78 до 73%. Количество респондентов, у которых в связи с антисанкциями не возникло никаких проблем с питанием, напротив, уменьшилось — с 63 до 52%. А людей, которые заметили, что из-за эмбарго продукты в магазинах сильно подорожали, оказалось почти вдвое больше, чем в августе, — 64% опрошенных против 35%. Кроме того, 61% россиян ждут в ближайшем будущем снижения уровня жизни и экономического кризиса, а 56% согласны с тем, что это станет прямым следствием присоединения Крыма и российской помощи боевикам Донбасса.
Население заметило растущие цены, но ответственность за это возлагает не на правительство и президента, а на Запад, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, однако люди не связывают запрет на импорт отдельных продуктов с их подорожанием и уверены, что серьезных последствий для их семей не будет. По словам социолога, граждане не понимают, с чем именно связан рост цен, но готовы потерпеть ради высокой цели. «Действия руководства страны в условиях антироссийских санкций большинство считают разумными и адекватными. Россия вынуждена защищаться от беспрецедентного давления, потому и сложилась ситуация с подорожанием, считают опрошенные», — говорит Гражданкин.
Читайте такжеРФ на замещение импортных продуктов, попавших под эмбарго Путина, нужно $15 млрдК сентябрю старые запасы закончились и на продукты были установлены новые цены, которые люди не могли не заметить, подчеркивает председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. «Закупочная цена в рублях, учитывая курс доллара и евро, уже совершенно другая, поэтому все будет только дорожать. Цены могут вырасти в общей сложности на 80%», — считает эксперт. Но даже новые ценовые скачки не приведут к массовому недовольству, уверен Гражданкин: есть некоторое волнение, но никакого негатива население не испытывает, поэтому ожидать продовольственных бунтов не стоит.