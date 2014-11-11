Россияне начали ощущать последствия продовольственного эмбарго

Россияне начали ощущать на себе негативные последствия продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции США и ЕС, показал недавний опрос «Левада-центра», сообщают «Ведомости».

Число тех, кто одобряет этот запрет, по сравнению с августом снизилось с 78 до 73%. Количество респондентов, у которых в связи с антисанкциями не возникло никаких проблем с питанием, напротив, уменьшилось — с 63 до 52%. А людей, которые заметили, что из-за эмбарго продукты в магазинах сильно подорожали, оказалось почти вдвое больше, чем в августе, — 64% опрошенных против 35%. Кроме того, 61% россиян ждут в ближайшем будущем снижения уровня жизни и экономического кризиса, а 56% согласны с тем, что это станет прямым следствием присоединения Крыма и российской помощи боевикам Донбасса.

Население заметило растущие цены, но ответственность за это возлагает не на правительство и президента, а на Запад, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, однако люди не связывают запрет на импорт отдельных продуктов с их подорожанием и уверены, что серьезных последствий для их семей не будет. По словам социолога, граждане не понимают, с чем именно связан рост цен, но готовы потерпеть ради высокой цели. «Действия руководства страны в условиях антироссийских санкций большинство считают разумными и адекватными. Россия вынуждена защищаться от беспрецедентного давления, потому и сложилась ситуация с подорожанием, считают опрошенные», — говорит Гражданкин.

Читайте такжеРФ на замещение импортных продуктов, попавших под эмбарго Путина, нужно $15 млрдК сентябрю старые запасы закончились и на продукты были установлены новые цены, которые люди не могли не заметить, подчеркивает председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. «Закупочная цена в рублях, учитывая курс доллара и евро, уже совершенно другая, поэтому все будет только дорожать. Цены могут вырасти в общей сложности на 80%», — считает эксперт. Но даже новые ценовые скачки не приведут к массовому недовольству, уверен Гражданкин: есть некоторое волнение, но никакого негатива население не испытывает, поэтому ожидать продовольственных бунтов не стоит.