Аграрии сократят посевы ячменя и сои

Урожай ячменя ожидается на уровне 7,7-7,8 млн тонн, сои - 3,6-3,7 млн тонн.

Украинские аграрии в связи с поздним началом весенней посевной кампании сократят посевы ячменя примерно на 5,1% - до 2,4 млн га и посевы сои на около 6,5% - до 1,8 млн га.

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Об этом сообщила аналитик зернового рынка консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Марина Сыч.

«Посевные площади сократятся по ячменю до 2,4 млн га против 2,53 га в прошлом году. Урожай при сокращении площадей составит порядка 7,7-7,8 млн тонн. В случае, если все-таки план по севу ячменя аграрии успеют выполнить, это может быть 8 млн тонн», - отметила эксперт.

Она сообщила, что в настоящее время яровой сев ячменя под урожай 2018 года уже существенно сдвинут по срокам. Так, по состоянию на 10 апреля яровым ячменем засеяно только 241 тыс. га (15% от плана), что существенно отстает от прошлогодних 1,428 млн га (93% от итоговой площади). А в случае резкого наступления тепла, что весьма вероятно, по словам Сыч, благоприятные сроки сева для ярового ячменя закончатся очень быстро.

«По сое вероятно сокращение площадей на 100-150 тыс. га - до 1,8 млн га, а урожай составит порядка 3,6,-3,7 млн тонн», - сказала аналитик.

По словам Сыч, посевные площади под кукурузой останутся на уровне прошлого года, но не исключается их расширение до 4,6 млн га. Она отметила, что расширение площадей возможно в случае, если нужно будет компенсировать сокращение посевов ячменя и если кукуруза выдержит конкуренцию с семечковыми, как в плане рентабельности, так и в плане засухоустойчивости.

«Урожай кукурузы мы ожидаем на уровне 26 млн тонн – это при прошлогоднем уровне посевов, если же аграрии перевыполнят план и посеют 4,6 млн га, а также при позитивном погодном сценарии, урожай кукурузы может вырасти до 28 млн тонн», - сказала она.

По словам аналитика, посевы пшеницы увеличились до 6,45 млн га против 6,3 млн га в прошлом году, что дает все основания ожидать урожай не ниже прошлого года, так как зимовка прошла хорошо, гибель растений низкая и есть предпосылки для получения хорошей урожайности.

"Посев подсолнечника ожидаем на уровне прошлого года, но не исключаем расширение площадей до 6,6 млн тонн. Урожай может вырасти до 14,2-14,5 млн тонн, - сказала Сыч. - Посевы рапса в Украине также были увеличены. Гибель рапса низкая, условия зимовки были хорошие, состояние посевов сейчас лучшее за последние 4 года. Урожай можно ожидать на уровне 2,4-2,5 млн тонн."

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 млн га.

Под урожай озимых 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 млн га (включая 7,3 млн га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 млн га, что на 152 тыс. га больше показателя 2016 года.